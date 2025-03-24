Жданович: Мы более твердо стали смотреть на нашу национальную историю

Аналитик Павел Жданович в студии "Первого информационного" рассказал, как белорусам сохранить свой суверенитет и национальную идентичность.

"События, в том числе, 2020 года нас подтолкнули к тому, чтобы мы активизировали и актуализировали работу, связанную с историческим просвещением нашего общества", - заявил Жданович. - Отчасти мы отказались от такого понятия, как "политкорректность". Мы более твердо стали смотреть на нашу национальную историю".

Так, в Беларуси 17 сентября стали отмечать государственный праздник - День народного единства.

Тот же закон "О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" лишний раз говорит о необходимости актуализировать вопросы, связанные с исторической памятью и сохранением этой исторической памяти, передачи последующим поколениям. "Потому что сейчас для нас крайне важен вопрос, как мы эту память будем не только сохранять, но и передавать. И здесь не только на одних профессиональных историках лежит ответственность, но и в целом на обществе, на нашем белорусском обществе".

Также он напомнил, что в новой редакции Конституции Республики Беларусь закреплены наши основные традиционные ценности. А при Администрации Президента Беларуси создан Республиканский совет по исторической политике.