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Жданович: Мы более твердо стали смотреть на нашу национальную историю
Аналитик Павел Жданович в студии "Первого информационного" рассказал, как белорусам сохранить свой суверенитет и национальную идентичность.
"События, в том числе, 2020 года нас подтолкнули к тому, чтобы мы активизировали и актуализировали работу, связанную с историческим просвещением нашего общества", - заявил Жданович. - Отчасти мы отказались от такого понятия, как "политкорректность". Мы более твердо стали смотреть на нашу национальную историю".
Так, в Беларуси 17 сентября стали отмечать государственный праздник - День народного единства.
Тот же закон "О геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" лишний раз говорит о необходимости актуализировать вопросы, связанные с исторической памятью и сохранением этой исторической памяти, передачи последующим поколениям. "Потому что сейчас для нас крайне важен вопрос, как мы эту память будем не только сохранять, но и передавать. И здесь не только на одних профессиональных историках лежит ответственность, но и в целом на обществе, на нашем белорусском обществе".
Также он напомнил, что в новой редакции Конституции Республики Беларусь закреплены наши основные традиционные ценности. А при Администрации Президента Беларуси создан Республиканский совет по исторической политике.
Или, как пример, концепция создания Национального исторического музея Республики Беларусь обсуждалась на самом высоком уровне. "Первое лицо государства, по сути дела, занимается этим вопросом, понимая важность и необходимость данного вопроса, в том числе для обеспечения гуманитарной безопасности и защиты нашего общества от тех воздействий, которые связаны с той же самой политикой исторического ревизионизма, недопущения всяких реваншистских настроений как вне, так и внутри нашего общества".