Жданович: Последовательная позиция РФ на переговорах с Украиной - отличная школа дипломатии

Меморандумы России и Украины были опубликованы еще после первого раунда переговоров. Украинский меморандум диаметрально противоположен России. РФ же с чем заходила в Украину, с тем она и идет дальше - придание Украине нейтрального статуса без вступления в НАТО, ограничение украинской армии, чтобы она не держали 2 млн солдат около российской территории, прекращение притеснения русскоязычного населения, а также признание новых российских территорий.

Однако Украина заявляет, что никогда на такое не согласится. А ее требование прекращения огня на 30 дней - это желание сбить инициативу России на фронте. Так ли это на самом деле, поделился мнением аналитик Павел Жданович в эфире "Первого информационного".

Павел Жданович:

"К сожалению, содержание меморандумов и попытка принятия какого-либо мирного решения сегодня выглядит крайне туманной. Безусловно, контакты осуществляются по определенным каналам, но на сегодняшний день Российская Федерация будет настаивать на тех положениях, которые она излагала ранее".

Аналитик обратил внимание, что разные эксперты отмечали, что в ходе этих переговоров абсолютная безэмоциональность российской стороны является профессиональным, четким расчетом на определенные посторонние реакции, например, вбросы. "Четкая и последовательная позиция РФ - отличная школа дипломатии", - добавил Павел Жданович.