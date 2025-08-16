Жестовская предположила, что Трамп услышал послание Лукашенко в интервью журналу Time

Разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа свидетельствует о том, что Беларусь закрепила за собой статус страны-миротворца и имеет большое геополитическое влияние. Мнение российского политтехнолога Алины Жестовской.

Беларусь полноправный участник переговорного процесса

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Что касательно вообще самого факта звонка Трампа Лукашенко, то вчера, до этого момента, мы видели в СМИ его достаточно ястребиные заявления, предшествующие встрече с Путиным. Они напрягали, невозможно было достоверно установить, с каким настроением он все-таки летит на Аляску. Но после звонка Лукашенко мне, например, стало понятно, что Трамп ищет любые возможности для того, чтобы понять, на каком языке ему с Путиным говорить, какие аргументы ему предлагать, как строить диалог для того, чтобы он прошел максимально конструктивно".