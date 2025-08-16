3.72 BYN
Жестовская предположила, что Трамп услышал послание Лукашенко в интервью журналу Time
Разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа свидетельствует о том, что Беларусь закрепила за собой статус страны-миротворца и имеет большое геополитическое влияние. Мнение российского политтехнолога Алины Жестовской.
Беларусь полноправный участник переговорного процесса
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Что касательно вообще самого факта звонка Трампа Лукашенко, то вчера, до этого момента, мы видели в СМИ его достаточно ястребиные заявления, предшествующие встрече с Путиным. Они напрягали, невозможно было достоверно установить, с каким настроением он все-таки летит на Аляску. Но после звонка Лукашенко мне, например, стало понятно, что Трамп ищет любые возможности для того, чтобы понять, на каком языке ему с Путиным говорить, какие аргументы ему предлагать, как строить диалог для того, чтобы он прошел максимально конструктивно".
Она напомнила, что Лукашенко в интервью американскому изданию Time сказал, что он бы хотел поговорить с Трампом и ему есть что сказать президенту США, есть советы, как общаться с Путиным. "Он хочет ему объяснить позицию Путина по украинскому треку, объяснить первопричины этого конфликта, если Трамп их еще недостаточно хорошо осознает. И что мы видим? Трамп звонит Лукашенко прямо перед встречей с Путиным и все с ним это обговаривает", - сказала эксперт.