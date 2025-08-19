Жителей Жодино объединил в праздничной молитве строящийся храм Преображения Господня

19 августа у православных большое и светлое торжество - Преображение Господне. Праздник один из 12 самых важных в церковном году. Как белорусы отмечают этот день.

В Жодино пока на малоизвестной локации (на перекрестке улиц Сухогрядской и Гагарина) находится, точнее, строится храм Преображения Господня.

Преображение в названии сегодняшнего торжества - евангельское событие, когда Христос в виде облака показался земным людям. И мы, современники, хотим видеть смыслы того события в нашей теперешней жизни. Преображается духовный облик города Жодино, растет еще один дом божий. Здесь 19 августа празднуют Спас первый для этого места. И это очень радостно.

Амвросий, архиепископ Борисовский и Марьиногорский: "Люди приходят в храмы, строят их. В Жодино возводится храм Преображения Господня. Сегодня во временном храме, небольшом сооружении на территории прихода, совершена первая божественная литургия. Надеюсь, это поможет сплотить общину, возродить общинную жизнь и ускорить строительство храма. Поздравляю всех с праздником, желаю божьей помощи и благословения. Путь к свету Преображения преображает и наши души".

Когда-то это место для храма выбрали сами жодинцы, стали на праздники приходить на этот клочок земли и молиться под открытым небом. Церковь поддержала такое желание православных - быть именно здесь - и начала новостройку. Храму еще расти и расти. Но и в условиях строительных работ здесь проводят Яблочный Спас.