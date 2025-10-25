Жители Брестской области на субботнике активно трудились на главных объектах региона

25 октября в Беларуси проходит республиканский субботник. К масштабному марафону подключились и более 333 тыс. жителей юго-западного региона страны. Среди основных объектов - Брестская областная клиническая больница, мемориалы, историко-культурные ценности и, конечно, Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, который создают на Кобринском укреплении легендарной крепости.

Уже несколько лет подряд центр патриотического воспитания молодежи становится важной локацией на республиканском субботнике. Объект строит вся страна. Сегодня здесь потрудились представители "Брестжилстроя" и БРСМ.

Высадился трудовой десант на территории будущего общественно-культурного центра в западном форту Брестской крепости. Его создание - третья очередь большого проекта. И часть заработанных средств на субботнике регион направит именно сюда.

"Надо знать свою историю - как и что было. И сегодня мы вносим вклад в будущее нашей страны. Труд и субботники объединяют нас всех, большое количество людей заинтересовано в этом", - полагает студент Брестского государственного политехнического колледжа Илья Матвеюк.

"Собираемся, чтобы сделать родной город чище. И полезное дело сделаешь, и людям поможешь. И на душе как-то приятнее становится. Я уже не первый раз приезжаю, чтобы приложить свою руку к созданию исторического наследия, чтобы отдать дань памяти тем, кто проливал здесь кровь, чтобы сейчас мы имели над головой мирное небо", - рассказал студент Брестского государственного политехнического колледжа Василий Стасюк.

Масштабные работы на этом участке планируют начать в 2026 году. Сейчас специалисты активно завершают второй этап строительства комплекса. Недавно сдали в эксплуатацию столовую. Продолжается возведение учебного корпуса и материально-технической базы.

Жители Брестской области активно подключились к субботнику

"Субботник - это хорошая традиция, которая пришла к нам с советских времен. И очень здорово, что она у нас прижилась. И мне кажется, что это очень важно, потому что каждый человек, который хочет и любит жить в чистой стране, должен всегда прикладывать свои руки к этой чистоте. И если мы все вместе будем делать добрые дела, наша страна и дальше будет такой благоустроенной, красивой", - уверен директор Регионального центра правовой информации Брестской области Юрий Сегенюк.