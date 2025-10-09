Жительница Борисова потеряла 83 тыс. белорусских рублей, желая заработать на криптобирже

Борисовчанка из-за мошенников, предлагающих заработать на криптобирже, потеряла 83 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Миноблисполкома.

Жительница Борисова в соцсетях наткнулась на заманчивое предложение по заработку на криптобирже. С горожанкой связался якобы представитель платформы и рассказал о правилах ведения торгов и возможных заработках. Позже "менеджер" сообщил о необходимости внести стартовый капитал. Под диктовку злоумышленников борисовчанка пополняла счет в ожидании роста дохода.

Когда женщина решила вывести с онлайн-биржи 40 тыс. долларов, псевдоменеджеры потребовали оплатить налоговые сборы. Потерпевшая так и сделала.

Когда общая сумма транзакций достигла 83 тыс. белорусских рублей, а деньги вывести так и не удалось, она поняла, что стала жертвой мошенников. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК. Устанавливаются лица, совершившие данное преступление.