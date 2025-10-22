3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Журналист Алексеев: В Латвии жить хорошо чиновникам, депутатам и директорам госпредприятий
Несмотря на публичные заявления о социальной поддержке, реальная политика распределения бюджета в Латвии ориентирована на интересы чиновников и силовых структур, а не на улучшение жизни простых граждан. Узнаем мнение эксперта.
Юрий Алексеев, журналист (Латвия):
"Внимания уделяют очень много. С трибуны сейма такое внимание уделяют. Там постоянно, что надо найти деньги на это, на то, все дорожает, надо помочь пенсионерам, малообеспеченным, детям, надо, чтобы дети рождались. Это все кудахтанье. А реально куда деньги уходят? Надо повышать проценты ВВП на вооружение, строить эти заборы на границе с Беларусью, минировать их. Кстати, на собственной мине уже один солдат подорвался в латвийской армии. Так что минирование приносит свои плоды. Надо повышать зарплаты депутатам, министрам, чиновникам и так далее. Как это у Некрасова было. Кому на Руси жить хорошо? Кому в Латвии жить хорошо? Чиновникам, депутатам, директорам госпредприятий. Там зарплата закачаетесь".