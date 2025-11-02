3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Журналист Шафир перечислил главные факторы, почему Беларусь привлекает туристов
Развивать востребованные санаторно-курортные услуги, вкладывать деньги, учитывая спрос - на это ориентирует Александр Лукашенко. Почему для оздоровления и отдыха иностранцы все чаще выбирают Беларусь - мнение эксперта.
Тимур Шафир, секретарь Cоюза журналистов России:
"Ценовой фактор тоже играет большую роль, потому что цены приблизительно либо на таком же уровне, особенно если это касается медицинских услуг, обслуживания, оздоровительных моментов. Туризм набирает обороты, становится массовым. Он подразделяется на несколько видов. Кто-то едет оздоровиться, кто-то едет просто спокойно провести время, попутешествовать по замкам, посмотреть не только столицу Минск, но и другие города. Кто-то много слышал про легендарную Беловежскую пущу, хочет поехать туда, узнать, что это такое. Спокойная, удобная и полезная привлекательность - я бы сформулировал мнение так".