3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Знания, умения и заслуженные награды. В Беларуси завершился сезон военно-патриотических лагерей
В Беларуси завершился сезон военно-патриотических лагерей. Позади шесть насыщенных смен, во время которых подростки знакомились с военной техникой, изучали историю, осваивали навыки самообороны и занимались физической подготовкой.
Особое внимание уделялось воспитанию уважения к прошлому - ребята посещали музеи и мемориальные комплексы. Итогом стали слова благодарности и желание вернуться сюда снова - уже в роли инструкторов.
На торжественных линейках, посвященных закрытию смен, были вручены награды и звучали слова благодарности организаторам, наставникам и, конечно, самим участникам.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Человек, которому мы благодарны за развитие военно-патриотического воспитания в нашей стране, - это наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Благодаря его пристальному вниманию к молодежи, к тому, как мы ее воспитываем и обучаем, мы движемся в правильном направлении. Мы работаем вместе и нацелены на единый результат - чтобы наша страна была сильной, независимой и процветающей".
В этом году 200 выпускников готовы применить полученные знания на службе, в волонтерстве и общественной деятельности. И интерес к движению растет с каждым днем - уже более 500 подростков подали заявки на участие.