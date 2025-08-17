Легендарный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" празднует день рождения - 56 лет. Свою работу белорусский "Артек" начал в 1969 году.

Именно здесь собираются лучшие школьники Беларуси, чтобы возле озера Нарочь отдохнуть, незабываемо провести свои каникулы и найти новых друзей. Ежегодно в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси приезжают дети и из-за рубежа.

Расскажем, как организован досуг зубрят.

Детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок"

"Каждый ребенок хочет в "Зубренок". Этот слоган образовательно-оздоровительного центра говорит все сам за себя.

Именно здесь собираются лучшие школьники Беларуси, чтобы отдохнуть и провести свои незабываемые каникулы с пользой и для души.

"Зубренок" - центр становления и развития как детей, так и работающей молодежи. Молодые специалисты получают большой опыт работы с ребятами разного возраста, а также их родителями. Студенческие педагогические и сервисные отряды в том числе регулярно становятся частью большого коллектива.

За 56 лет работы белорусский "Артек" стал настоящим национальным брендом и символом международной дружбы народов. Отдохнуть здесь успели дети из более чем 45 стран мира. География юных гостей широкая. Только этим летом "Зубренок" принял ребят из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Индии, Китая, России.

В "Зубренке" сформировалась уникальная программа, которая гармонично сочетает активный досуг, заботу о здоровье и образовательные инициативы. Новейшее оборудование, многообразные процедуры и высококлассные специалисты - все это помогает ребятам отдохнуть по максимуму.

Живописные пейзажи, богатые ландшафты - место, куда хочется вернуться.