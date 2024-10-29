3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Звезда фильма "Достучаться до небес" Тиль Швайгер участвует в съемках дрифт-проекта в Минске
Автор:Андрей Козлов
8 ноября в белорусской столице проходят съемки проморолика дрифт-тура с участием немецкого актера Тиля Швайгера. Большой съемочный автопроект, который привлекал внимание белорусов на протяжении двух недель, завершается.
В такие моменты совершенно точно осознаешь, что звезды куда ближе, чем могут казаться на самом деле.
Тиль Швайгер, который сыграл роль в культовом фильме "Достучаться до небес", уже несколько дней в Минске, и в пятницу, 8 ноября, он примет участие в брифинге, который пройдет в одном из гостиничных комплексов Минска.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Настоящая венецианская карусель появятся в Минске к Рождеству
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все