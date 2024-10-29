Звезда фильма "Достучаться до небес" Тиль Швайгер участвует в съемках дрифт-проекта в Минске

8 ноября в белорусской столице проходят съемки проморолика дрифт-тура с участием немецкого актера Тиля Швайгера. Большой съемочный автопроект, который привлекал внимание белорусов на протяжении двух недель, завершается.

В такие моменты совершенно точно осознаешь, что звезды куда ближе, чем могут казаться на самом деле.