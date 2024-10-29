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Звезда фильма "Достучаться до небес" Тиль Швайгер участвует в съемках дрифт-проекта в Минске

Автор:Андрей Козлов

8 ноября в белорусской столице проходят съемки проморолика дрифт-тура с участием немецкого актера Тиля Швайгера. Большой съемочный автопроект, который привлекал внимание белорусов на протяжении двух недель, завершается.

В такие моменты совершенно точно осознаешь, что звезды куда ближе, чем могут казаться на самом деле.

Тиль Швайгер, который сыграл роль в культовом фильме "Достучаться до небес", уже несколько дней в Минске, и в пятницу, 8 ноября, он примет участие в брифинге, который пройдет в одном из гостиничных комплексов Минска.

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