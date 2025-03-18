Звезда TikTok. Поющий кондуктор из Могилева уже девять лет дает концерты прямо на рабочем месте

Звезды близко! Съемочная группа "Главного эфира" прокатилась с могилевским кондуктором, что взорвал TikTok исполнением Шатунова.



Это не постановка: талантливый Виктор Козлов обилечивает уже девять лет, а между делом дает концерты. Поклонники в восторге.

Минские перевозчики уже отказались от кондукторов. Эпоха оплаты кюьар-кодом и банковской картой наступила и в Могилевоблавтотрансе. Город первым в стране ввел в троллейбусах оплату через валидаторы. Но от таких талантливых кондукторов не спешат отказываться.