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Звезда TikTok. Поющий кондуктор из Могилева уже девять лет дает концерты прямо на рабочем месте
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3.52025-03-23T12:42:32.000000Z00
Звезды близко! Съемочная группа "Главного эфира" прокатилась с могилевским кондуктором, что взорвал TikTok исполнением Шатунова.
Это не постановка: талантливый Виктор Козлов обилечивает уже девять лет, а между делом дает концерты. Поклонники в восторге.
Минские перевозчики уже отказались от кондукторов. Эпоха оплаты кюьар-кодом и банковской картой наступила и в Могилевоблавтотрансе. Город первым в стране ввел в троллейбусах оплату через валидаторы. Но от таких талантливых кондукторов не спешат отказываться.
23 марта в "Главном эфире" прокатимся троллейбусом 16Д. Узнаем у попутчиков, как реагируют на спонтанное караоке. И одним ли народным артистом Виктором Козловым един Могилевоблавтотранс. Включайте в 9 вечера телеканал "Беларусь 1".