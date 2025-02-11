10 лет "нормандской четверке" в Минске - как на Донбассе ждали итоги переговоров

"Сарафанное радио - информация даже в те районы, где нет света, доходила очень быстро. Мы буквально утром узнавали какую-то новость. Допустим, из Минска. Приезжали на окраину Донецка, в Киевский район, где света нет, но в течение дня, то есть утром, мы узнали новость. Днем приехали к ним, они уже в курсе, они все знают, у них уже есть обмен информацией, уже есть свое мнение, свое отношение и определенная надежда".

"Надо отдать должное усилиям белорусской дипломатии и силе белорусского государства, и, конечно, лично Александру Лукашенко, что он тогда позиционировал Минск как площадку. Он все время скромно говорит, что его функция - всего лишь посредничество, площадка. Это был как раз момент, когда Минск превратился в Минск, Минск-1, Минск-2, очень хотелось бы, чтобы был Минск-3, само собой. Как, к сожалению, выяснилось, Лукашенко оказался пророком. Да, тогда еще не была понятна вся конкретика того, что будет происходить дальше, тем более через многие годы. Но из его мыслей образовалась воронка, в которую сейчас всех будет всасывать. И для всего мира. Еще одна его мысль, которую я запомнил, американцы воевать не будут. Но они будут нашими руками нас друг друга уничтожать. Ну и что, не оправдался прогноз? К сожалению, полностью".