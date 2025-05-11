11 мая Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приехал в Беларусь

12 мая в Минске во Дворце Независимости пройдут переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и То Лама в узком и расширенном составах. На них, как планируется, будет обсуждаться развитие стратегического сотрудничества по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере. Речь, в первую очередь, пойдет о наполнении конкретными проектами дорожной карты по развитию сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом.

"Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама - фигура номер один во Вьетнаме. Его официальный визит в Беларусь - знаковое событие в развитии двусторонних отношений. Уровень визита обозначает необходимость проведения ряда профильных встреч - это и силовой блок, и правоохранительный, и блок здравоохранения, сельского хозяйства, промышленный, - перечислил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков. - Мы находимся в завершающей стадии допуска белорусской говядины на вьетнамский рынок. Мы работаем над тем, чтобы выходить с совместной продукцией на рынки третьих стран с учетом действия зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. Мы также движемся по пути упрощения контактов между людьми и обсуждаем вопрос открытия прямого транспортного сообщения между странами".