13 ноября главы парламентов стран СНГ соберутся в Душанбе для унификации законодательства

Главы парламентов стран Содружества соберутся 13 ноября в Душанбе, чтобы сверить часы по унификации законодательства на постсоветском пространстве и подвести итоги крупнейших проектов, которые курируют парламенты. В эти дни в столице Таджикистана пройдет сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ, где речь пойдет о разработке модельных законов.

В теплой атмосфере ожидаются встречи на полях Межпарламентской ассамблеи. Душанбе в эти дни - центр парламентской дипломатии постсоветского пространства.

Вместе с белорусской делегацией, которую возглавляет спикер верхней палаты Наталья Кочанова, в столицу Таджикистана прибывают делегации Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители партнерских организаций.

Ожидаются три ключевых мероприятия. Среди них заседание Совета МПА СНГ, где соберутся главы парламентов. Чуть более месяца назад в Душанбе стратегию дальнейшего развития обозначили президенты, а спикеры парламентов активно включаются в работу.

Таджикистан впервые принимает Межпарламентскую ассамблею, штаб квартира МПА СНГ находится в Санкт-Петербурге. Но в 2025 году Таджикистан стал председателем в СНГ и Душанбе - гостеприимная площадка для развития диалога между парламентами.

А на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ речь пойдет о модельных законах. Они, в частности, касаются лекарственного обеспечения в государствах СНГ, экологии и ограничения выбросов парниковых газов.

Также обсудят правовое поле для развития креативных индустрий, укрепления территориальной обороны, противодействия торговле людьми.