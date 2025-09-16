16 сентября начала работу сессия Палаты представителей - какие главные задачи

Обеспечение независимости и обороноспособности государства - безусловный приоритет законодательной деятельности. Все это тесно увязано и с защитой экономического и технологического суверенитета страны. Об этом говорили сегодня на открытии третьей сессии Палаты представителей. Депутаты настроены на активную работу и в комиссиях, и в округах, и на международной арене. Сегодня в копилке принятых документов стало больше.

В первый рабочий день в повестке заседания у депутатов вопросы по обеспечению военной безопасности, уголовной и административной ответственности и ратификации соглашений с Россией. В зале дипкорпус, представители 40 стран и организаций, также Администрация Президента, правительство и Национальный банк.

В связке с госорганами депутаты обсуждают поправки в законы и пишут новые. Держать руку на пульсе общественной жизни - такая главная задача законодателей.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня уже всем очевидна тщетность попыток расколоть белорусское общество и изолировать страну на международной арене. Свидетельством тому является полноправное участие Беларуси в недавно прошедшем саммите ШОС и получение статуса партнеров БРИКС. То, что мы наравне с такими глобальными игроками и ведущими экономиками мира, как Россия, Китай, Индия, Турция, включены в процесс формирования нового миропорядка, доказывает правильность избранного пути".

Беларусь и Россия выстраивают работу сообща

В условиях, когда борьба за влияние, ресурсы и умы становится более жесткой и непредсказуемой, важно крепче держаться рядом с надежными партнерами и отстаивать свои интересы. Беларусь и Россия это стремление скрепили соглашением. Сегодня его поддержали депутаты.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Мы живем в современном бурлящем мире, где в адрес нас, нашей страны, отдельных ее представителей, звучат претензии, инициируется судебное разбирательство под надуманными политическими предлогами. Безусловно, люди, которые в теме, они прекрасно понимают, что обоснование и привлечение отдельных государств по своему частному внутреннему законодательству страны не является юридически основанным. Это знают все, но мы живем в тех условиях, в которых мы с вами живем. Эти неправомерные такие претензии являются основой для того, чтобы мы с вами не ждали и не только заявляли на внешних контурах: "Ах, это неправильно, или это мы не признаем". Мы с вами идем дальше. Беларусь и Россия создают универсальный инструмент, соответствующий договор, заключаем соответствующее соглашение о том, что мы будем защищать своих граждан".

Правовые новации закрепили и в законе

С марта 2024 года белорусское небо закрыто для беспилотников физлиц. Под запретом ввоз, хранение, изготовление, оборот и эксплуатация дронов. Решение принято указом Президента. Юлица и индивидуальные предприниматели обязаны ставить свои беспилотники на госучет и получать специальные разрешения. Новации учтены и в законе. Депутаты проголосовали за.

Юрий Марецкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"За нарушение указа № 297 предусмотрена административная ответственность. За повторное нарушение в течение года - уголовная ответственность".

Штраф до 30 базовых, а наказание до 2 лет лишения свободы. Это документы - только часть из депутатского портфеля. На сегодня в нем два десятка законопроектов. Но это только на старте. Главный финансовый документ - бюджет 2026 года - уже в активном обсуждении.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Рабочий вариант бюджетных документов уже имеется в Палате представителей. Мы ждем на днях его официального поступления. Прежде всего, хотелось бы отметить неукоснительную социальную направленность нашего республиканского бюджета. Вкупе мы смотрим на достаточность средств на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, наличие в инвестиционной программе (как государства, так и местных инвестпрограммах) строительства и модернизации социальных объектов".

Трудовая Конституция - новации в кодекс обсуждают депутаты

Новации ждут и закон об охране труда, главное - это переход на превентивную систему управления. Значит, профилактика и предупреждение травматизма и оценка рисков и поправки в Трудовой кодекс.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Со стороны нанимателей есть запрос по совершенствованию системы контрактной формы найма. Она сегодня очень востребована. Более 90 % работают именно на контрактной форме найма. Ужесточаются подходы по подмене трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Это такая норма, которая требует переформатирования, обновления для того, чтобы человек, который работает на гражданско-правовом договоре, не лишался социальных гарантий, которые сегодня предусмотрены в рамках Трудового кодекса".