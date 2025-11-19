18-19 ноября Оман отмечает главный государственный праздник - Национальный день

Национальная идентичность, стойкость народов и уникальный генетический код - это то, что на фоне турбулентного внешнего контура отличает от других и объединяет народы Беларуси и Омана.

Белорусский стратегический партнер на Ближнем Востоке в эти дни встречает один из главных государственных праздников - Национальный день. Для жителей Омана он символизирует начало большой модернизации Султаната.

Сегодня Султанат активно стремится к диверсификации за счет развития не только промышленности, но и других секторов, таких как логистика, туризм, промышленность и рыболовство.

Ахмед Хашиль Аль Маскари, глава Департамента по делам стран Персидского залива и регионального соседства Министерства иностранных дел Омана:

"Ваш Президент был здесь, мы были так рады его увидеть. Мы рады, что отношения между Беларусью и Оманом расширяются. Мы открываем много новых возможностей для более выгодных инвестиций между двумя странами. Как мы уже говорили с коллегами, у нас море направлений в общении. Ваш регион сотрудничает и с Африкой, и с Дальним Востоком, поэтому мы всегда рады приезжать к инвесторам из Беларуси. Мы надеемся, что и дальше сможем расширять эти многолетние отношения".