18-19 ноября Оман отмечает главный государственный праздник - Национальный день
Национальная идентичность, стойкость народов и уникальный генетический код - это то, что на фоне турбулентного внешнего контура отличает от других и объединяет народы Беларуси и Омана.
Белорусский стратегический партнер на Ближнем Востоке в эти дни встречает один из главных государственных праздников - Национальный день. Для жителей Омана он символизирует начало большой модернизации Султаната.
Сегодня Султанат активно стремится к диверсификации за счет развития не только промышленности, но и других секторов, таких как логистика, туризм, промышленность и рыболовство.
Ахмед Хашиль Аль Маскари, глава Департамента по делам стран Персидского залива и регионального соседства Министерства иностранных дел Омана:
"Ваш Президент был здесь, мы были так рады его увидеть. Мы рады, что отношения между Беларусью и Оманом расширяются. Мы открываем много новых возможностей для более выгодных инвестиций между двумя странами. Как мы уже говорили с коллегами, у нас море направлений в общении. Ваш регион сотрудничает и с Африкой, и с Дальним Востоком, поэтому мы всегда рады приезжать к инвесторам из Беларуси. Мы надеемся, что и дальше сможем расширять эти многолетние отношения".
Укрепление сотрудничества с Оманом является новым шагом в развитии отношений Беларуси с Глобальным Югом. Оман может стать хабом для наших товаров в регионы Северной Африки и Персидского залива.