43 новых состава: что нужно знать белорусам об изменениях в административном законодательстве

В Палате представителей Национального собрания Беларуси прошла масштабная корректировка двух фундаментальных документов - Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса. Председатель постоянной комиссии Марина Ленчевская в "Актуальном интервью" рассказала, какие новые составы появились, за что будут платить операторы сотовой связи и почему родителям стоит внимательнее относиться к воспитанию детей.

Последняя масштабная корректировка административного законодательства проводилась пять лет назад. С тех пор произошли социальные, экономические и политические изменения, которые потребовали новых правовых решений.

"Необходимо было согласовать нормы административного законодательства с предписаниями отраслевого законодательства, устранить правовые пробелы и, самое главное, - не утратить основной принцип: принцип умеренной либерализации", - отметила Марина Ленчевская.

Марина Ленчевская, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Цифры изменений:

Рассмотрено более 100 предложений только в Палате представителей.

Появилось 9 новых статей.

Введено 43 новых административных состава.

В 35 статей внесены корректировки в санкции для соразмерности наказания.

Одной из самых заметных новаций стала ответственность операторов сотовой связи за качество услуг. Как признала депутат, избиратели часто жаловались на некачественную связь и покрытие.

"Нам очень хочется, чтобы интернет летал, поэтому ответственность, которая сегодня появляется в кодексе, - это мера дополнительного контроля. Наказание достаточно серьезное - до тысячи базовых величин. Это 45 тыс. белорусских рублей", - заявила Марина Ленчевская.

С развитием цифровизации экономики увеличилось количество операций с токенами и криптовалютой. Новый административный состав призван защитить финансовый рынок и граждан от мошеннических схем и финансовых пирамид.

"Любой оборот токенов либо криптовалюты - продажа, покупка - может производиться только через резидентов Парка высоких технологий. Если посредником в сделке будет выступать иностранная криптофирма, такое действие попадет под административную ответственность", - пояснила председатель комиссии.

биткоин

Одна из самых обсуждаемых норм касается ответственности за пропаганду гомосексуальных отношений, движения чайлдфри и педофилии. Марина Ленчевская напомнила, что в 2022 году большинством граждан была принята Конституция, закрепившая традиционные семейные ценности.

"Наши традиционные ценности - это то, за что мы должны бороться. Если будет иначе, мы как народ потеряем свою душу", - подчеркнула она.

Под административную ответственность попадает:

Любое распространение информации, формирующей привлекательный образ деструктивных проявлений.

Одобрительные и положительные высказывания.

Оправдание педофилии.

Важный нюанс: лайк под комментарием, оправдывающим педофилию или гомосексуальные отношения, также может быть расценен как действие, влекущее административную ответственность.

"Любое действие либо бездействие будет оцениваться соответствующими органами, которые ведут административный процесс", - уточнила Марина Ленчевская.

Палата представителей

Наказание предусмотрено в виде штрафов, а при совершении действий в отношении несовершеннолетних - общественные работы и административный арест.

Еще один принципиально новый пласт административной работы касается ответственного отношения к животным. По словам Марины Ленчевской, запрос от граждан на регулирование этих правоотношений очень высок.

"Ответственное отношение к животным - это индикатор нормального развития общества, его гуманизма и нравственности. В гуманном обществе не может быть жестокого обращения", - заявила она.

Ключевые изменения:

Статьи о животных перенесены из раздела "Экологические правонарушения" в раздел "Административные правонарушения против общества и нравственности".

Нельзя самовольно оставлять животное без присмотра.

Нельзя просто выбросить животное на улицу.

Если животное потерялось, необходимо заявить об этом, иначе будет расценено как избавление от него.