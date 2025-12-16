Аналитик Абухович: ВНС - орган управления, не имеющий прямых аналогов в мире

Накануне VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое стартует 18 декабря, аналитик Юлия Абухович подчеркнула уникальную роль ВНС в системе государственного управления и обозначила повестку, которая определит развитие Беларуси на ближайшую пятилетку.

Эксперт начала с того, что ВНС - это явление, не имеющее прямых аналогов в мире.

"Это очень важное событие для страны именно потому, что ВНС, мы можем смело сказать, аналогов в мире нет. Это орган управления, который сегодня решает очень важные проблемы", - отметила Юлия Абухович.

Она напомнила, что в прошлый раз на ВНС была принята Концепция национальной безопасности, а главной темой нынешнего собрания станет принятие Программы социально-экономического развития на новую пятилетку.

Обсуждая итоги уходящей пятилетки, аналитик согласилась с определением "турбулентная". Несмотря на сложности, страна, по ее словам, подходит к ее завершению с хорошими результатами и показателями. Однако задачи на следующие пять лет будут еще более амбициозными.

"В новой программе развития основной акцент делается на том, что мы справимся. У нас есть резервы, желание, воля, но в турбулентном, меняющемся мире это будет делать намного сложнее. Поэтому показатели на следующую пятилетку очень напряженные. То есть для того, чтобы их выполнить, нам придется много и упорно работать", - пояснила аналитик.

Она связала эту "напряженность" с изменением конъюнктуры рынков и замедлением экономики стратегического партнера - России. В качестве ответа на вызовы Юлия Абухович видит курс на диверсификацию внешних связей.

"То турне Президента Беларуси и продолжающиеся его встречи как раз-таки говорят о том, что нам надо развивать наш путь на страны Глобального Юга, путь на Восток. И как раз в этой программе говорят о том, что экспортная составляющая именно стран дальней дуги должна вырасти за эту пятилетку", - заявила она.

Отдельно была затронута тема широкого обсуждения проекта программы, в ходе которого поступило около 70 тыс. обращений от граждан. Аналитик увидела в этом позитивный сигнал.

"Люди в основном заботятся о комфортности проживания, о транспортном обеспечении. То есть это говорит о том, что в целом люди довольны тем, что происходит. Не было каких-то радикальных предложений на этом фоне. Они уверены в своем будущем", - прокомментировала Юлия Абухович.

Важной темой нынешнего ВНС станет наделение его новыми конституционными полномочиями, в частности, правом назначать судей Конституционного и Верховного судов. Эксперт объяснила это перераспределением ответственности.

"Получается, что ВНС сегодня взял на себя огромное количество обязанностей, которые раньше висели на Президенте. Это представительный орган, то есть это представители различных профессий, слоев общества, органов государственного управления - те люди, которые понимают, чем дальше должна жить страна, чтобы мы достигли результата", - отметила Юлия Абухович.

Она обратила внимание на символичность проведения собрания в конце 2025 года, что позволит подвести итоги сложного и насыщенного периода. Центральным событием станет Послание Президента белорусскому народу и парламенту, которое теперь, согласно Конституции, будет заслушиваться исключительно на ВНС.

