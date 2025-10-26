Аналитик считает, что если встреча Путина и Трампа состоится, то будет лишь прощупыванием почвы

Планирование встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, анонсированные после телефонного разговора 16 октября, было отложено. Аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью" прокомментировала ситуацию, отметив, что даже если встреча состоится, она вряд ли сразу приведет к прекращению конфликта.

"К сожалению, мы не увидим каких-то серьезных решений, которые бы прекратили эту войну. И предпосылок очень много. С одной стороны, позиции сторон", - отметила аналитик.

Она напомнила об обещаниях Трампа: "Позиция Трампа, который с обещанием закончить войну за 24 ч шел на выборы. Эта война все не заканчивается. Он уже прекратил огромное количество войн, был номинирован на Нобелевскую премию мира за то, что он их заканчивал. Но что-то все как-то не получается".

А не получается, потому что он преследует сразу несколько целей. Кроме того, что у него есть украинская война, у него еще есть Европа, которую все время надо щелкать по носу для того, чтобы они не поднимали голову. Юлия Абухович

"А вот у Путина, у Российской Федерации, очень жесткая позиция, которая не меняется с начала СВО. Она достаточно продумана и просчитана. Им не нужен временный мир, им не нужна заморозка вдоль границы, им нужна денацификация, - подчеркнула она. - И эти разные позиции не дают им договориться".

Если встреча состоится, она станет прощупыванием позиций, считает аналитик: "С одной стороны Трамп будет заявлять о своей непреклонной позиции. На фоне глубинного государства, Пентагона, конгресса, которые давят на него, он показывает: договариваться надо со мной, это я могу разговаривать на такие темы. А со стороны России это будет прощупывание почвы, потому что с Трампом можно договариваться, а с Европой пока этот вопрос не получается решить".