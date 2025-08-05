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Анатолий Глаз рассказал, как проходит протокол вручения верительных грамот в Турции
Как работает турецкий протокол вручения верительных грамот и какие впечатления остались после такой церемонии в Турции, поделился в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Анатолий Глаз.
В первую очередь отметим, что вручение верительной грамоты для любого посла - это одно из мероприятий старта дипломатической миссии, которое всегда проходит весьма торжественно. "Для посла Президент Республики Беларусь пишет главе другого государства просьбу о принятии человека и указывает: верьте ему, так же, как и мне. Это сказано в верительных грамотах. Турецкий протокол отличается от белорусского. Все происходит в большом президентском дворце. В Турции собирают малые группы послов, а вот в Беларуси, наоборот, стараются собрать пул послов побольше, чтобы дать возможность пообщаться", - рассказал Анатолий Глаз.
В Турции на торжественное мероприятие приезжают 4-6 человек, за ними утром заезжает машина, затем звучит государственный гимн, выстраивается почетный караул. Посол должен пройти вдоль него, а представители роты - отдать честь и доклад.
Стоит подчеркнуть, что такая церемония проводится не лично для посла, а для того, чтобы отдать дань уважения государству, которое представляет посол.
"Интересный момент: в Турции приветствуется на вручении присутствие членов семьи и детей. Это личное нововведение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который таким образом подчеркивает, что его страна рада и гостеприимно относится ко всей семье пребывающего дипломата, понимает тяготы и невзгоды несения службы и максимально будет содействовать послу", - пояснил дипломат.
По его словам, в Турции также не принято заранее предупреждать дипломатов о вручении верительных грамот. Уведомление о готовящемся мероприятии приходит накануне вечером. "Конечно, посол находится в постоянном тонусе, но с готовыми материалами для общения с главой другого государства. В Турции, например, также предусмотрено индивидуальное общение с президентом. Конечно, общение предоставляется не всем, но возможность, тем не менее, есть. Есть и протокольная часть, куда приглашаются члены семьи и делегации, а после этого может состояться деловой разговор", - добавил Анатолий Глаз.
Напоследок посол сообщил, что ему удалось лично пообщаться тет-а-тет с главой Турецкой Республики.