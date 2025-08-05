Анатолий Глаз рассказал, как проходит протокол вручения верительных грамот в Турции

Фото: МИД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e72c127e-884b-4968-87d7-665b870a079a/conversions/c9278f52-0cc6-4252-ab4d-6cb89f171387-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e72c127e-884b-4968-87d7-665b870a079a/conversions/c9278f52-0cc6-4252-ab4d-6cb89f171387-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e72c127e-884b-4968-87d7-665b870a079a/conversions/c9278f52-0cc6-4252-ab4d-6cb89f171387-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e72c127e-884b-4968-87d7-665b870a079a/conversions/c9278f52-0cc6-4252-ab4d-6cb89f171387-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МИД Беларуси

Как работает турецкий протокол вручения верительных грамот и какие впечатления остались после такой церемонии в Турции, поделился в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Анатолий Глаз.

В первую очередь отметим, что вручение верительной грамоты для любого посла - это одно из мероприятий старта дипломатической миссии, которое всегда проходит весьма торжественно. "Для посла Президент Республики Беларусь пишет главе другого государства просьбу о принятии человека и указывает: верьте ему, так же, как и мне. Это сказано в верительных грамотах. Турецкий протокол отличается от белорусского. Все происходит в большом президентском дворце. В Турции собирают малые группы послов, а вот в Беларуси, наоборот, стараются собрать пул послов побольше, чтобы дать возможность пообщаться", - рассказал Анатолий Глаз.

В Турции на торжественное мероприятие приезжают 4-6 человек, за ними утром заезжает машина, затем звучит государственный гимн, выстраивается почетный караул. Посол должен пройти вдоль него, а представители роты - отдать честь и доклад.

Стоит подчеркнуть, что такая церемония проводится не лично для посла, а для того, чтобы отдать дань уважения государству, которое представляет посол.

"Интересный момент: в Турции приветствуется на вручении присутствие членов семьи и детей. Это личное нововведение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который таким образом подчеркивает, что его страна рада и гостеприимно относится ко всей семье пребывающего дипломата, понимает тяготы и невзгоды несения службы и максимально будет содействовать послу", - пояснил дипломат.

Анатолий Глаз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bd91a1-8df5-4a11-a128-873c7bf9700e/conversions/ad8a5a4b-8d22-4007-90c1-2e93a2c33ba3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bd91a1-8df5-4a11-a128-873c7bf9700e/conversions/ad8a5a4b-8d22-4007-90c1-2e93a2c33ba3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bd91a1-8df5-4a11-a128-873c7bf9700e/conversions/ad8a5a4b-8d22-4007-90c1-2e93a2c33ba3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73bd91a1-8df5-4a11-a128-873c7bf9700e/conversions/ad8a5a4b-8d22-4007-90c1-2e93a2c33ba3-xl-___webp_1920.webp 1920w Анатолий Глаз

По его словам, в Турции также не принято заранее предупреждать дипломатов о вручении верительных грамот. Уведомление о готовящемся мероприятии приходит накануне вечером. "Конечно, посол находится в постоянном тонусе, но с готовыми материалами для общения с главой другого государства. В Турции, например, также предусмотрено индивидуальное общение с президентом. Конечно, общение предоставляется не всем, но возможность, тем не менее, есть. Есть и протокольная часть, куда приглашаются члены семьи и делегации, а после этого может состояться деловой разговор", - добавил Анатолий Глаз.