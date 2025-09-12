Артем Тозик: Закрытие Польшей границы с Беларусью угрожает стабильности в регионе

Закрытие Польшей границы с Беларусью угрожает стабильности в регионе. Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает БЕЛТА.

Белорусский дипломат заметил, что текущее заседание Совета Безопасности ООН проводится на фоне закрытия Польшей границы с Беларусью.

"Остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, парализован транзит, прекращено движение людей. Не эта ли ситуация создает реальные угрозы стабильности в регионе? Решение польских властей о закрытии границы с Беларусью является примером безосновательных, антинародных шагов, направленных против простых граждан как Беларуси, так и Польши, а также иностранных граждан", - сказал Артем Тозик.

По его словам, такие шаги польской стороны - очевидное злоупотребление своим географическим положением, приватизация границ ЕС, ЕАЭС, Запада и Востока.

"Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях. Руководство ООН и Европейского союза должны дать принципиальную оценку таким действиям", - подчеркнул дипломат.