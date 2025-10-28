Бахтиер Эргашев: Минск становится важным элементом формирующейся системы диалога по будущему миру

Европе, похоже, не до собственной внутренней безопасности, раз она игнорируют и мнение своих граждан, и такие важные встречи, как в Минске. В условиях формирования многополярности роль площадок, где собираются эксперты из разных точек планеты, кратно возрастает. Об этом заявляют участники III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог":

"Мы должны понимать, что не все в Европе боятся диалога, но, действительно, есть ряд стран, политиков, политических партий, которые считают, что если они загнут дугу эскалации еще больше, то это каким-то образом поможет им объяснить союзникам (тем же США), что им нужна военная и финансовая помощь. Лучиком надежды в этом пока не очень светлом туннеле является возрастающее количество голосов и мыслей, в том числе и в европейских странах".

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог"

Чжао Хуэйжун, замдиректора Китайско-белорусского аналитического центра развития:

"Между нами столько конфликтов, не только вызовов, но и геополитических противоречий. Нам нужно подумать, как разрушать эти барьеры, потому что эти конфликты очень сильно влияют на наши жизни и устойчивое развитие экономики. Как сегодня сказал Президент Беларуси, диалог - это очень важно".

Чжао Хуэйжун, замдиректора Китайско-белорусского аналитического центра развития

Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив Ma'no (Узбекистан):