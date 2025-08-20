Беларусь и Иран станут сотрудничать в области стандартизации

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b3dad9-2c9d-4169-b3c9-e8a8bf603a83/conversions/cf5b1085-53b2-456e-a8a1-81d4ef0e2c0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b3dad9-2c9d-4169-b3c9-e8a8bf603a83/conversions/cf5b1085-53b2-456e-a8a1-81d4ef0e2c0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b3dad9-2c9d-4169-b3c9-e8a8bf603a83/conversions/cf5b1085-53b2-456e-a8a1-81d4ef0e2c0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b3dad9-2c9d-4169-b3c9-e8a8bf603a83/conversions/cf5b1085-53b2-456e-a8a1-81d4ef0e2c0d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Меморандум о взаимопонимании подписали Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Национальная организация по стандартизации Ирана в ходе официального визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Беларусь. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Госстандарта.

Меморандум отражает намерение сторон развивать сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, обучения, обмена информацией и опытом, которое установлено с 2006 года.

Национальные органы по стандартизации, метрологии и оценке соответствия будут взаимодействовать, в том числе на площадках соответствующих международных организаций.

Один из приоритетов сотрудничества - гармонизация технических требований и процедур оценки соответствия.

Специалисты стран также будут обмениваться опытом, совместно проводить программы обучения, принимать участие в проводимых конференциях, совещаниях, семинарах, выставках.

Меморандум будет применяться к продукции, взаимно поставляемой Ираном и Беларусью, если она произведена на территории этих государств, а также если продукция соответствует требованиям международных стандартов и другим согласованным нормам.

Реализация меморандума направлена на повышение и поддержание взаимного доверия, устранение технических барьеров в торговле, развитие экономического взаимодействия с учетом взаимных интересов.