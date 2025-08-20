3.69 BYN
Беларусь и Иран станут сотрудничать в области стандартизации
Меморандум о взаимопонимании подписали Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Национальная организация по стандартизации Ирана в ходе официального визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Беларусь. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Госстандарта.
Меморандум отражает намерение сторон развивать сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, обучения, обмена информацией и опытом, которое установлено с 2006 года.
Национальные органы по стандартизации, метрологии и оценке соответствия будут взаимодействовать, в том числе на площадках соответствующих международных организаций.
Один из приоритетов сотрудничества - гармонизация технических требований и процедур оценки соответствия.
Специалисты стран также будут обмениваться опытом, совместно проводить программы обучения, принимать участие в проводимых конференциях, совещаниях, семинарах, выставках.
Меморандум будет применяться к продукции, взаимно поставляемой Ираном и Беларусью, если она произведена на территории этих государств, а также если продукция соответствует требованиям международных стандартов и другим согласованным нормам.
Реализация меморандума направлена на повышение и поддержание взаимного доверия, устранение технических барьеров в торговле, развитие экономического взаимодействия с учетом взаимных интересов.
Одновременно следует отметить, что база сотрудничества Беларуси и Ирана также включает меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере халяль и в области аккредитации.