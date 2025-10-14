Беларусь и Китай подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере высшего образования

Беларусь и Китай подписали совместную декларацию, направленную на углубление сотрудничества в сфере высшего образования, пишет БЕЛТА.

Церемония прошла на площадке Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Подпись под документом поставили ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш и секретарь партийного комитета Даляньского политехнического университета Сян Чан-лэ.

"Сегодня проходит уже третье заседание Ассоциации университетов Беларуси и Китая. В преддверии пленарного заседания подписана декларация о сотрудничестве в сфере высшего образования между китайскими и белорусскими университетами, которая предполагает несколько очень значимых для наших стран аспектов, - рассказал Вадим Богуш. - Прежде всего это аспекты гуманитарного сотрудничества, которые основаны на общих для Беларуси и Китая подходах к сохранению исторической памяти, к оценке роли советского и китайского народов в Победе во Второй мировой войне и в обеспечении мирного мироуклада. Также декларация затрагивает комплекс образовательных и научных отношений, которые развиваются не только в рамках двусторонних межвузовских отношений, но и сетевого взаимодействия среди университетов, которые входят в ассоциацию".

Ректор БГУИР подчеркнул, что состав ассоциации расширяется. "Это происходит за счет китайской стороны, потому что белорусские вузы практически все сразу приняли участие в создании ассоциации. Мы постепенно наращиваем и направления, по которым совместно работаем. Это уже не только научные исследования, это и проблемы, связанные, например, с цифровизацией образования, также это китайский опыт инновационной деятельности, развитие образовательных программ. Декларация - это очередной значимый шаг в развитии белорусско-китайских отношений в сфере высшего образования", - отметил руководитель вуза.