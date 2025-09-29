3.64 BYN
Беларусь и Кыргызстан подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года
Кыргызстан заинтересован в создании сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники, заявил председатель Кабинета министров - руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным.
В рамках официального визита кыргызской делегации в Беларусь в Доме правительства состоялась двусторонняя встреча по отраслевым направлениям сотрудничества.
В Совете министров завершилась двусторонняя встреча глав правительств Беларуси и Кыргызстана. Рассмотрены перспективные ниши взаимодействия двух стран с акцентом на двустороннюю торговлю и гуманитарное сотрудничество. Визита такого уровня не было с 2001 года.
В 2025 году тенденция роста поставок с обеих сторон сохраняется. Приумножить заданные темпы - первостепенная задача двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, работу которой курируют вице-премьеры.
На данном этапе между Бишкеком и Минском заключено более 50 международных соглашений. Новый импульс такому взаимодействию придает и сегодняшний двусторонний трек с последующим подписанием целого пакета документов.
Также обсуждены возможности по логистической организации поставок, реализации инвестпроектов, эффективные инструменты расширения взаимодействия по линии бизнеса, открытия новых производств на территории Беларуси и Кыргызстана.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Кыргызской стороне предложено сотрудничество в сфере поставок белорусской сельскохозяйственной, коммунальной и карьерной техники, развития промышленной кооперации и работы в Кыргызстане сборочных производств, лифтового оборудования и трансформаторов. Договорились о взаимодействии в области сельского хозяйства, прежде всего в сфере животноводства и ветеринарии, поставкам продовольствия. Отдельное внимание уделили экологической повестке, реализации проектов в сфере переработки твердых бытовых отходов по белорусским технологиям. Участие белорусской стороны в реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане. На переговорах не обошли стороной сотрудничества власти здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Особое внимание уделили межрегиональному сотрудничеству".
Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета министров Кыргызстана:
"Кыргызстан и Беларусь объединяют тесные культурные узы, общая история, дружественные отношения. Уверен, что совместным усилием мы быстро превратим наши договоренности в реальные проекты. Рассчитываю, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями первых результатов наших совместных усилий. Вновь хочу поблагодарить белорусских друзей за теплый прием и плодотворную работу. В завершение с большим удовольствием приглашаю моего дорогого друга, премьер-министра Республики Беларусь, уважаемого Александра Генриховича Тручина, посетить в ближайшее время Кыргызскую Республику с ответным визитом".
Переговоры прошли в узком и расширенном форматах. Подписана дорожная карта экономического сотрудничества двух стран до 2030 года и ряд отраслевых меморандумов. Основные направления - цифровое развитие, укрепление региональной безопасности, правовое сотрудничество, здравоохранение, охрана окружающей среды.
В рамках визита в Беларусь Адылбек Касымалиев примет участие в пленарном заседании "ИННОПРОМ. Беларусь", в заседании Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, который пройдет в Национальной библиотеке Беларуси.