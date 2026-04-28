Беларусь и ОАЭ намерены укрепить межпарламентский диалог

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты намерены укрепить межпарламентский диалог. 28 апреля в Палате представителей прошла встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Сергея Рачкова с послом ОАЭ Ибрагимом Салимом аль-Мушаррахом.

В центре внимания - развитие контактов, обмен опытом и экономические перспективы.

Развитие контактов

Минск и Абу-Даби сегодня сверили часы по ряду направлений. ОАЭ - стратегический торговый партнер Беларуси, крупный финансовый и логистический центр Персидского залива. И, конечно же, развитие экономического сотрудничества - ключевой приоритет. Взаимная торговля между странами не сбавляет динамики. Она исчисляется миллиардами долларов. ОАЭ стабильно входят и в число крупнейших инвесторов в белорусскую экономику. Многие проекты на слуху и в строительной отрасли, и в гостиничном бизнесе. И, конечно же, сегодня обсуждалось расширение присутствия эмиратского капитала в нашей стране. Безусловно, зеленый свет крупным экономическим контрактам дает тесный политический контакт. Взаимодействие в парламентском измерении направлено на создание максимально комфортной правовой базы, в том числе и для развития бизнеса, и парламентарии намерены усилить это взаимодействие.

"Обсудили также и складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Растут цены на топливо. Пойдет, если еще не идет, рост цен на продовольствие. А Республика Беларусь является крупнейшим поставщиком продовольствия в Объединенные Арабские Эмираты. Мы наращиваем свои поставки, диверсифицируем ассортимент поставляемой продукции. Поэтому нам очень важно с нашими партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов обменяться мнениями, получить информацию из первых уст", - прокомментировал Сергей Рачков.

Ибрагим Салим аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси:

"Сегодня мы наблюдаем конкретные результаты в развитии сотрудничества. Это все стало возможным благодаря прямым контактам между лидерами двух стран. Один из таких результатов - скачок в развитии торгово-экономических отношений. Товарооборот вырос в пять раз и даже чуть больше. Мы надеемся, что такая динамика сохранится и в будущем. Мы в поиске новых возможностей для инвестирования в обеих странах. Перспективы есть в сфере энергетики, технологиях, продовольственной безопасности и здравоохранении".