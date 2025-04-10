Беларусь и Россия обсудили на межмидовском уровне латиноамериканскую проблематику

В Москве 10 апреля прошли очередные белорусско-российские консультации между внешнеполитическими ведомствами на уровне заместителей министров иностранных дел по латиноамериканской проблематике. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.