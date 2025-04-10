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Беларусь и Россия обсудили на межмидовском уровне латиноамериканскую проблематику
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В Москве 10 апреля прошли очередные белорусско-российские консультации между внешнеполитическими ведомствами на уровне заместителей министров иностранных дел по латиноамериканской проблематике. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Евгений Шестаков, российскую - заместитель министра Сергей Рябков.
Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации и интеграционных процессов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, обсудили основные направления сотрудничества Беларуси и России с соответствующими государствами. Отдельным блоком рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития отношений с Северной Америкой