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Беларусь и Россия обсудили на межмидовском уровне латиноамериканскую проблематику

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Фото: sb.by

В Москве 10 апреля прошли очередные белорусско-российские консультации между внешнеполитическими ведомствами на уровне заместителей министров иностранных дел по латиноамериканской проблематике. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Евгений Шестаков, российскую - заместитель министра Сергей Рябков.

Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации и интеграционных процессов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, обсудили основные направления сотрудничества Беларуси и России с соответствующими государствами. Отдельным блоком рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития отношений с Северной Америкой

Сергей РябковБеларусь-РоссияЕвгений Шестаков