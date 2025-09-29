3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Беларусь и Татарстан определили новые точки роста для партнерства в машиностроении и нефтехимии
Беларусь и Татарстан определили новые точки роста для взаимовыгодного партнерства. На заседании совместной рабочей группы, которое прошло под председательством заместителей премьер-министров двух стран, были названы ключевыми направлениями - машиностроение и нефтехимия.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейших взаимных поставок различных групп товаров и создания совместных предприятий. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества учреждений науки и образования, направленного на технологическую модернизацию промышленности.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Мы обсудили важнейшие вопросы в промышленной сфере - вопросы взаимной поставки техники, комплектующих для КАМАЗов и других хозяйственных субъектов Российской Федерации. Также обсудили возможные поставки комплектующих, технику в Республику Беларусь, особое внимание уделили поставке пассажирской и дорожно-строительной коммунальной техники".
Потенциал у Беларуси и Татарстана велик, поэтому с каждым годом взаимодействие расширяется, а на дорожной карте появляются новые перспективные направления.