3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Беларусь и Турция обсудили взаимовыгодные проекты
Автор:Редакция news.by
27 октября в Совете Республики обсуждали взаимовыгодные проекты с Турцией. Растущий товарооборот, инвестпроекты, регулярный культурный обмен - лишь некоторые штрихи к собирательному портрету тандема Минска и Анкары.
Однако стороны уверены, есть ряд направлений, по которым можно значительно расширить взаимодействие.
По итогам переговоров в белорусской столице Минск и Анкара наметят новые шаги по укреплению взаимодействия не только в парламентской плоскости, но и в экономической, гуманитарной и туристической сферах.
Белорусско-турецкие отношения носят стратегический характер и направлены на созидание и мир. Напомним, Турция, как и Беларусь, являлась переговорной площадкой по урегулированию российско-украинского конфликта.