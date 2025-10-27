Беларусь и Турция обсудили взаимовыгодные проекты

27 октября в Совете Республики обсуждали взаимовыгодные проекты с Турцией. Растущий товарооборот, инвестпроекты, регулярный культурный обмен - лишь некоторые штрихи к собирательному портрету тандема Минска и Анкары.

Однако стороны уверены, есть ряд направлений, по которым можно значительно расширить взаимодействие.

По итогам переговоров в белорусской столице Минск и Анкара наметят новые шаги по укреплению взаимодействия не только в парламентской плоскости, но и в экономической, гуманитарной и туристической сферах.