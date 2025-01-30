Беларусь-Кыргызстан: какие вопросы решали на двусторонних встречах перед Межправсоветом ЕАЭС

Беларусь и Кыргызстан готовы наращивать двустороннюю торговлю и запускать новые проекты. Об этом говорили на полях Межправсовета ЕАЭС в Алматы.

Что еще обсудили главы правительств и какие переговоры в повестке на 30 января, рассказала Светлана Лукьянюк.

Все делегации уже прилетели в Алматы для участия в Межправсовете Евразийского экономического союза. Это премьер-министры Беларуси, России, Кыргызстана. Армению на этом заседании будет представлять вице-премьер.

Начало заседания запланировано на 17:00 по местному времени - в Минске это будет 15:00. Но до этого времени есть уникальная возможность провести двусторонние встречи.

Межправсовет ЕАЭС - это хорошая площадка, где обсуждают не только вопрос евразийской интеграции, но и двустороннюю повестку.

Уже завершилась первая встреча у белорусской делегации с премьер-министром Кыргызстана. Говорили о тех проектах, которые сегодня работают, и на чем нужно сконцентрировать внимание в ближайшее время. Говорили и о взаимной торговле, о планах довести уровень, например, общего товарооборота до 500 млн долларов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Кыргызстан является надежным и значимым партнером Беларуси в торгово-экономической сфере. Отношения развиваются в позитивном ключе как на двустороннем треке, так и в рамках всех международных объединений. Страны имеют схожие подходы к международной повестке, поддерживают друг друга в международных организациях".

"Важно сохранять этот темп, тем более что дружеские и партнерские отношения сложились между главами государств, - заметил Роман Головченко. - Это надо ценить и поддерживать реальную работу".

В ближайшее время у белорусской делегации пройдет еще одна встреча на уровне вице-премьера Игоря Петришенко. Он встретится с министром торговли Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым.

Далее ожидается основное мероприятие - Межправсовет Евразийского экономического союза в узком формате. Будут говорить о макроэкономической стабильности в регионе и о том, что важно сделать для устойчивого роста экономик каждой из стран.