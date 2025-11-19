Беларусь на площадке ПА ОБСЕ выступила за разработку новой архитектуры европейской безопасности

Беларусь на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Стамбуле выступила за разработку новой архитектуры европейской безопасности. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков.

Актуальные темы, которые волнуют Евроатлантику, обсуждались на 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как отметил глава нашей делегации, мероприятия проходили в достаточно спокойном, конструктивном ключе. Беларусь принимала самое активное участие во всех заседаниях. Наша делегация выступила на Постоянном комитете ПА ОБСЕ, во всех тематических сессиях.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы заявили о необходимости разработки новой архитектуры европейской безопасности, предложили объединить проблемы Европы и Азии и разрабатывать именно Хартию многообразия и многополярности в XXI веке, которая должна обеспечивать мир, стабильность и безопасность в Евразии. Акцентировали внимание на недопустимости использования экономического давления в отношении суверенных государств".

Сергей Рачков обратил внимание, что многие на сессии затрагивали тему Украины. При этом, по его словам, очень мало прозвучало конкретных предложений.

Выступая по теме гуманитарного сотрудничества и взаимодействия, Беларусь подчеркнула, что достоинство человека предполагает уважение суверенитета государства. Также делегация нашей страны очень конкретно выступила по теме торговли. Дипломаты акцентировали внимание на том, что торговля должна объединять, а не разобщать страны. И отметили, что Беларусь никогда не использует границу в политических целях.