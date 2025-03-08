Беларусь отправит гуманитарную помощь Кубе

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Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 марта 2025 года № 142, которое 8 марта официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Министерству здравоохранения, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Витебскому облисполкому поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Республике Куба. Минтранс и МЧС ответственны за организацию ее доставки.

В перечне для оказания гуманитарной помощи 13 позиций. Среди них - мясные консервы, сухое молоко и ряд лекарственных препаратов.