Беларусь поддержала создание международной организации медиации

Законопроекты о предпринимательской деятельности и энергосбережении 15 декабря в повестке сессии депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Оба документа рассматриваются во втором чтении. Также обсуждается и международная ратификация договоров.

В Палате представителей рассмотрен ряд законопроектов, и в основном они касались международных ратификаций. Например, в одном из документов речь идет о создании новой международной организации по медиации.

Это действительно новая структура, которая призвана мирно разрешать споры между странами, а также субъектами хозяйствования этих стран. Инициатором ее создания выступил Китай, и Беларусь поддержала это решение. Тем более у нас в стране такой институт, как медиация, набирает обороты. Уже создана и нормативно-правовая база, есть законодательный акт. Также в стране аккредитованы 1,4 тыс. медиаторов.

Говоря о международной организации, идею ее создания поддержали 30 стран - подписали документ, а 10 стран, в том числе Алжир, Сербия, Венесуэла уже ратифицировали его.

"Представляется, что у этой международной площадки большое будущее, поскольку чрезвычайно важно находить именно общий язык между спорящими сторонами. И в целом медиация - это правовой институт, который направлен на достижение согласия, на выработку решения, которое будет устраивать все стороны спора", - отметил министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.