Беларусь призвала МАГАТЭ принципиально реагировать на угрозы ядерной безопасности

Беларусь выступила с призывом в адрес руководства МАГАТЭ взвешенно и принципиально реагировать на создающие угрозу ядерной безопасности действия. Об этом говорил глава белорусской делегации, Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, выступая на 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает БЕЛТА.

Делегация Беларуси выразила признательность генеральному директору Рафаэлю Гросси за компетентное лидерство и настойчивую работу по обеспечению признания важной роли ядерной энергетики и ядерных технологий в глобальном устойчивом развитии как безопасного, устойчивого и надежного источника энергии.

"Беларусь поддерживает усилия Агентства по расширению доступа к ядерным технологиям в энергетике, здравоохранении и сельском хозяйстве и всестороннее укрепление международного сотрудничества в области мирного атома, - отметил Андрей Дапкюнас. - Прошлогодняя конференция по ядерной науке, применениям и техническому сотрудничеству, успех флагманских инициатив агентства - яркие примеры этих важных усилий. Однако сегодня мы вынуждены говорить не только об успехах МАГАТЭ".

Он обратил внимание, что Беларусь всерьез обеспокоена новыми вызовами безопасности, которые стоят перед международным сообществом и испытывают на прочность МАГАТЭ.

"Несколько месяцев назад мы стали свидетелями резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке. Удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями агентства, вызвали нашу крайнюю тревогу, - подчеркнул Постоянный представитель Беларуси. - Эти действия угрожают безопасности гражданского населения и окружающей среды. Они чреваты крайне серьезными последствиями для всей системы ядерного нераспространения. В случае отсутствия должной международной реакции, они несут угрозу повторения подобных сценариев в иных регионах мира".

"Мы решительно осуждаем любые удары по ядерной энергетической инфраструктуре и призываем руководство МАГАТЭ взвешенно и принципиально реагировать на действия, создающие угрозу ядерной безопасности", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.