Беларусь призвала МАГАТЭ принципиально реагировать на угрозы ядерной безопасности
Беларусь выступила с призывом в адрес руководства МАГАТЭ взвешенно и принципиально реагировать на создающие угрозу ядерной безопасности действия. Об этом говорил глава белорусской делегации, Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, выступая на 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает БЕЛТА.
Делегация Беларуси выразила признательность генеральному директору Рафаэлю Гросси за компетентное лидерство и настойчивую работу по обеспечению признания важной роли ядерной энергетики и ядерных технологий в глобальном устойчивом развитии как безопасного, устойчивого и надежного источника энергии.
"Беларусь поддерживает усилия Агентства по расширению доступа к ядерным технологиям в энергетике, здравоохранении и сельском хозяйстве и всестороннее укрепление международного сотрудничества в области мирного атома, - отметил Андрей Дапкюнас. - Прошлогодняя конференция по ядерной науке, применениям и техническому сотрудничеству, успех флагманских инициатив агентства - яркие примеры этих важных усилий. Однако сегодня мы вынуждены говорить не только об успехах МАГАТЭ".
Он обратил внимание, что Беларусь всерьез обеспокоена новыми вызовами безопасности, которые стоят перед международным сообществом и испытывают на прочность МАГАТЭ.
"Несколько месяцев назад мы стали свидетелями резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке. Удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями агентства, вызвали нашу крайнюю тревогу, - подчеркнул Постоянный представитель Беларуси. - Эти действия угрожают безопасности гражданского населения и окружающей среды. Они чреваты крайне серьезными последствиями для всей системы ядерного нераспространения. В случае отсутствия должной международной реакции, они несут угрозу повторения подобных сценариев в иных регионах мира".
"Мы решительно осуждаем любые удары по ядерной энергетической инфраструктуре и призываем руководство МАГАТЭ взвешенно и принципиально реагировать на действия, создающие угрозу ядерной безопасности", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.
"Мы еще раз повторяем, что авторитет и сила агентства - в неполитизированном характере его мандата и строгом его соблюдении. МАГАТЭ должно по-прежнему играть роль главного международного механизма по расширению доступа все большего числа стран к благам мирного атома. Касаясь внутренних процедур агентства, мы считаем важным повышать их эффективность и результативность, - продолжил белорусский дипломат. - Нужно оптимизировать формат резолюций генеральной конференции: они должны стать лаконичными, ясными и прикладными. Это позволит рационально использовать рабочее время делегаций и повысить практическую отдачу от принимаемых документов. В этой связи мы приветствуем новый график работы Совета управляющих".