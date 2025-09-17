Беларусь - Владимирская область России: укрепляем союзное взаимодействие

В Беларуси находится делегация из Владимирской области во главе с губернатором. Одно из мероприятий - заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и России. Особое внимание уделено промышленной кооперации, строительству и туризму.

Несвижский замок принимал гостей не в бальных платьях и не во фраках, а в строгих костюмах и с портфелями документов.

В повестке заседания рабочей группы было несколько ключевых вопросов. Они касались торгово-экономического сотрудничества, укрепления действующих и создания новых кооперационных связей в промышленности, АПК, строительстве, лесном хозяйстве.

Многое уже сделано, но точно есть куда двигаться дальше, даже во взаимной торговле. В 2024 году она превысила 480 млн долларов.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

"Поставляется техника из Беларуси - продукция "Амкодора", МАЗа, МТЗ, а также двигатели на наши ковровские заводы. У нас хорошие связи сложились в сфере строительства, можно похвалить белорусских строителей. У нас создается школа в Суздале, строятся очистные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы. Планов очень много по строительству на территории области. Есть взаимодействие в сферах высоких технологий. Мы для себя открываем новых партнеров и новые возможности по сотрудничеству с белорусской стороной. Возможности белорусского банка позволяют нашим компаниям финансироваться по приобретению машин, техники, узлов, агрегатов, продукции по ставкам, приближенным к ставкам Беларуси".

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России

Почти чистый лист в наших отношениях - это туризм, хотя история богатая и есть чем делиться, поэтому сразу от слов к делу: подписано соглашение о дружественных отношениях Несвижского района и Суздаля.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Мы знаем, что Суздаль - это туристический город в Золотом кольце Российской Федерации, который посещают в течение года 2 млн туристов. Поэтому Несвижскому району здесь надо не то чтобы мечтать о таких цифрах, а работать для того, чтобы такую цифру когда-то поднять. А для этого нужна инфраструктура и понимание, как работать с туристами, с маршрутами и так далее".

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

В начале встречи министр экономики заявил: приоритет номер 1 - промышленная кооперация, здесь еще предстоит набрать обороты.

"Мы запустили такой механизм - это субсидирование производителей, когда как минимум три производителя из пяти стран договорятся о том, что будут изготавливать совместную продукцию. Как раз такой совместный проект и подписан между предприятием Владимирской области и Муромским заводом, нашим предприятием и предприятием из Казахстана. Вот это тот пример, который нам надо масштабировать", - отметил Юрий Чеботарь.

Еще одна ключевая отрасль - сельское хозяйство. Беларусь готова обеспечивать Владимирскую область качественными продуктами питания.