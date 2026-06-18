Беларусь вновь стала посредником в обмене телами погибших военных между РФ и Украиной

Беларусь снова стала площадкой для проведения гуманитарной миссии между Россией и Украиной. На пункте пропуска "Новая Гута" состоялся очередной этап обмена телами погибших военнослужащих.

Процедура прошла при содействии белорусской стороны. Обмен проведен по формуле 522 на 33. Российская сторона передала тела погибших военнослужащих Украине и получила тела своих военных.