Беларусь выразила протест из-за решения польских властей приостановить движение через границу

Беларусь выразила протест в связи с решением Польши поставить на паузу движение через границу на время проведения военных белорусско-российских учений "Запад-2025". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений "Запад-2025", - проинформировали в МИД.

"Незаконные меры, предпринимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского союза с Беларусью, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Здесь считают, что действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. "Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, "приватизация" границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока", - констатировали в МИД.

В Беларуси убеждены, что данный шаг польской стороны выглядит безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества. "Временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Беларуси. Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях", - обратили внимание в МИД.

Эта позиция белорусской стороны была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стена Нёрлова. "Европейский дипломат заверил, что действиям Польши будет дана соответствующая оценка на предмет соразмерности предпринятых мер и реальной степени угрозы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.