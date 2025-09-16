Беларусь завершает юридическое оформление содержания обновленной военной политики страны.

Всего в повестке первого парламентского заседания новой сессии 7 вопросов. Один из самых резонансных - законопроект о микрозаймах. Обновленные правила позволят оставить в прошлом ситуации, когда люди попадали в денежную кабалу. Новации направлены на защиту интересов граждан.

"Предметом залога не может являться единственное жилое помещение, жилой дом, квартира либо часть доли в совместном домовладении. Стоит отметить, что на это обратил внимание глава нашего государства на совещании с банковской сферой. Кроме этого, устанавливается запрет на предоставление займов между физическими лицами в иностранной валюте за исключением близких родственников. Данная норма направлена на усиление роли белорусской валюты в наших национальных экономических отношениях. Кроме этого, следует отметить, что законом устанавливается запрет на предоставление займов организациями и микрофинансовыми организациями, которые не зарегистрированы в установленном порядке физическим лицам".