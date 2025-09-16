3.64 BYN
Беларусь завершает юридическое оформление содержания обновленной военной политики страны
Беларусь завершает юридическое оформление содержания обновленной военной политики страны.
16 сентября депутаты приняли законопроект по вопросам национальной безопасности. Уточнен функционал в этой области Президента, Совета безопасности, Минобороны и Генштаба.
Всего в повестке первого парламентского заседания новой сессии 7 вопросов. Один из самых резонансных - законопроект о микрозаймах. Обновленные правила позволят оставить в прошлом ситуации, когда люди попадали в денежную кабалу. Новации направлены на защиту интересов граждан.
Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Предметом залога не может являться единственное жилое помещение, жилой дом, квартира либо часть доли в совместном домовладении. Стоит отметить, что на это обратил внимание глава нашего государства на совещании с банковской сферой. Кроме этого, устанавливается запрет на предоставление займов между физическими лицами в иностранной валюте за исключением близких родственников. Данная норма направлена на усиление роли белорусской валюты в наших национальных экономических отношениях. Кроме этого, следует отметить, что законом устанавливается запрет на предоставление займов организациями и микрофинансовыми организациями, которые не зарегистрированы в установленном порядке физическим лицам".
Что касается планов на сессию, в депутатском портфеле более 20 законопроектов. Они касаются самых разных сфер: от национальной безопасности до качества жизни белорусов.