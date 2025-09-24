Беларусь заявила о необходимости новой архитектуры развития взамен эгоистичной системы Запада

Глобалистская западная система не способна работать в интересах мирового развития. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в Нью-Йорке на саммите по вопросу устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики. Мероприятие прошло в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Максима Рыженкова, незаконные санкции, торговые и валютные войны, безумные тарифы, финансовые изъятия, ограничения в доступе к инновациям и инвестициям снижают финансовый потенциал государств.

Максим Рыженков:

"Мы являемся свидетелями фрагментации глобальной экономики. Это неизбежный результат эгоистичной политики стран Запада, который подрывает установленный порядок деятельности международных экономических институтов. Совершенно ясно, что эта глобалистская система неспособна работать в интересах мирового развития. Такое понимание в свою очередь вызывает необходимость создания новой справедливой многосторонней архитектуры развития. Ядро этой новой структуры сегодня активно пробивается через региональные объединения ШОС, АСЕАН, ЕАЭС, ЛАГ, а также через такие международные структуры, как БРИКС, которые не связаны с западной экономической моделью".

Глава МИД также добавил: "Потенциал создаваемой архитектуры был ярко продемонстрирован на недавно прошедшем в Китае XXV юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества".

Белорусская делегация продолжает активную работу в Нью-Йорке. Впереди климатический саммит. Ранее Максим Рыженков принял участие в мероприятии, которое было организовано китайской стороной. В ходе него политик заверил, что Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества.

Министр также провел ряд важных встреч с главами МИД Омана, Мозамбика и Эфиопии, где обсуждались перспективы сотрудничества. Состоялись также краткие беседы с коллегами из Анголы, Индонезии, Казахстана и Зимбабве. Насыщенная повестка будет продолжена и в остальные дни работы высокого форума.