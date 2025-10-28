Белорусские пограничники обнаружили труп беженца на границе с Латвией

Беспредел на границе в Латвией продолжается. В ночь с 27 на 28 октября белорусские пограничники обнаружили труп беженца, еще один был найден живым.

Установлено, что беженцы являются гражданами Шри-Ланки. Выживший мужчина рассказал, как их избивали латвийские силовики, а затем, несмотря на погодные условия и изможденное состояние, вывезли к белорусской границе и вытолкнули через калитку для животных в пограничном заграждении прямо в реку.