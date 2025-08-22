Белорусские ракетчики провели пуски на полигоне Ашулук

Белорусские ракетчики подтвердили высший класс на полигоне Ашулук. Боевые расчеты зенитных ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси успешно выполнили пуски из ЗРК С-300, "Тор-М2К" и "Бук" в ходе совместного учения.

Маневры стали важным этапом отработки взаимодействия рядов войск в условиях, максимально приближенных к боевым. Все цели были поражены с высочайшей точностью, что подтвердило готовность белорусских расчетов к выполнению сложнейших задач противовоздушной обороны.

Отмечается, что такие совместные тренировки позволяют не только отработать технические навыки, но и укрепить общую систему безопасности Союзного государства.

Павел Муравейко, начальник генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси:

"Сегодняшнее учение имело целый комплекс новых методических приемов, в рамках которого мы отработали самые современные варианты отражения ударов средств воздушного нападения. В частности, наши комплексы "Тор" впервые отработали пуски боевых ракет в движении и в ночных условиях. Ребята поработали очень качественно и решили все боевые задачи. Кроме того, мы в рамках этого учения испытали и апробировали варианты действий мобильных огневых групп по беспилотным авиационным комплексам, которые осуществляли налет на наши подразделения".

Павел Муравейко, начальник генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси

Полигон Ашулук традиционно используется для испытаний систем ПВО высшего эшелона, где создаются условия радиоэлектронного противодействия и применяются сложные воздушные цели.