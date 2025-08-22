Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские ракетчики провели пуски на полигоне Ашулук

Белорусские ракетчики подтвердили высший класс на полигоне Ашулук. Боевые расчеты зенитных ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси успешно выполнили пуски из ЗРК С-300, "Тор-М2К" и "Бук" в ходе совместного учения.

Маневры стали важным этапом отработки взаимодействия рядов войск в условиях, максимально приближенных к боевым. Все цели были поражены с высочайшей точностью, что подтвердило готовность белорусских расчетов к выполнению сложнейших задач противовоздушной обороны.

Отмечается, что такие совместные тренировки позволяют не только отработать технические навыки, но и укрепить общую систему безопасности Союзного государства.

Павел Муравейко, начальник генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси:

"Сегодняшнее учение имело целый комплекс новых методических приемов, в рамках которого мы отработали самые современные варианты отражения ударов средств воздушного нападения. В частности, наши комплексы "Тор" впервые отработали пуски боевых ракет в движении и в ночных условиях. Ребята поработали очень качественно и решили все боевые задачи. Кроме того, мы в рамках этого учения испытали и апробировали варианты действий мобильных огневых групп по беспилотным авиационным комплексам, которые осуществляли налет на наши подразделения".

Полигон Ашулук традиционно используется для испытаний систем ПВО высшего эшелона, где создаются условия радиоэлектронного противодействия и применяются сложные воздушные цели.

Полученный опыт будет направлен на дальнейшее совершенствование совместной воздушно-космической обороны, что особенно актуально в свете современных вызовов и угроз.

