3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Белорусский Островец и венгерский Пакш стали городами-побратимами
Между городами Островец (Беларусь) и Пакш (Венгрия) установлены побратимские связи. Соглашение об этом заключили 10 сентября в Минске по результатам заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, информирует БЕЛТА.
Оба города объединяет наличие атомных электростанций. В Беларуси собственная АЭС была построена и введена в эксплуатацию в 2020 году, проект реализован при содействии России.
В венгерском Пакше атомная электростанция действует с 1983 года, она была построена с использованием советских технологий и оборудования. Около десяти лет назад венгерские власти приняли решение дополнительно возвести несколько энергоблоков во взаимодействии с российской стороной. Но страна долго не могла получить от ЕС необходимые разрешения и фактическое строительство "Пакш-2" началось только в 2022 году.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Минске заявил о заинтересованности Венгрии в развитии экономического сотрудничества с Беларусью. В частности, он упомянул о сотрудничестве в области атомной энергетики.
По итогам заседания комиссии подписана также программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2026-2027 годы.