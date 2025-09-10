Белорусский Островец и венгерский Пакш стали городами-побратимами

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b8f55a-257a-4a80-a9ba-f9b1ba13e795/conversions/ebedfb81-9f30-481b-82c5-f65d03e01343-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b8f55a-257a-4a80-a9ba-f9b1ba13e795/conversions/ebedfb81-9f30-481b-82c5-f65d03e01343-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b8f55a-257a-4a80-a9ba-f9b1ba13e795/conversions/ebedfb81-9f30-481b-82c5-f65d03e01343-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b8f55a-257a-4a80-a9ba-f9b1ba13e795/conversions/ebedfb81-9f30-481b-82c5-f65d03e01343-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Между городами Островец (Беларусь) и Пакш (Венгрия) установлены побратимские связи. Соглашение об этом заключили 10 сентября в Минске по результатам заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, информирует БЕЛТА.

Оба города объединяет наличие атомных электростанций. В Беларуси собственная АЭС была построена и введена в эксплуатацию в 2020 году, проект реализован при содействии России.

В венгерском Пакше атомная электростанция действует с 1983 года, она была построена с использованием советских технологий и оборудования. Около десяти лет назад венгерские власти приняли решение дополнительно возвести несколько энергоблоков во взаимодействии с российской стороной. Но страна долго не могла получить от ЕС необходимые разрешения и фактическое строительство "Пакш-2" началось только в 2022 году.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Минске заявил о заинтересованности Венгрии в развитии экономического сотрудничества с Беларусью. В частности, он упомянул о сотрудничестве в области атомной энергетики.