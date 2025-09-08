Ближе к людям и миру: какие задачи поставил Лукашенко белорусским парламентариям

8 сентября во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко.

Глава государства дал высокую оценку работе парламентариев, что, по словам председателя, ко многому обязывает и требует приложить еще больше усилий в предстоящей работе.

В преддверии открытия третьей сессии Палаты представителей, которая начнет работу 16 сентября, Игорь Сергеенко назвал ключевые направления, на которых необходимо сконцентрироваться народным избранникам: "В портфеле у нас 21 законопроект, совершенно разные направления - есть блок национальной безопасности и правоохранительной деятельности, социально-экономический блок, а также вопросы международного характера".

Одной из центральных задач, озвученных на встрече, является необходимость постоянного и тесного взаимодействия депутатов с избирателями.

Председатель подчеркнул, что парламентарии, работая в своих округах, должны глубоко изучать настроения в обществе и видеть реальные проблемы, которые волнуют граждан.

Эта работа в Беларуси уже выстроена системно: каждый депутат одну неделю в месяц проводит в избирательном округе по специальной программе. После таких рабочих поездок каждый народный избранник готовит аналитический отчет по актуальным вопросам.

Собранная информация не просто фиксируется - она становится основой для практической деятельности: информирования главы государства и ориентирования правительства и министерств на принятие конкретных мер реагирования.

Вторым важным направлением, на которое обратил внимание Президент, стало дальнейшее развитие международных контактов белорусского парламента. Как отметил Игорь Сергеенко, работа здесь ведется по нескольким ключевым векторам: "Приоритет своей работе мы отдаем взаимодействию в рамках парламентского собрания Беларуси и России. Главные темы - социально-экономического развития наших стран, выравнивание прав граждан Беларуси и России и в сфере здравоохранения, в сфере пенсионного обеспечения, в сфере страхования. И второе, это проведение патриотических мероприятий с акцентом на молодежь и практически на все население".

председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусские парламентарии активно работают на таких парламентских площадках, как Парламентская Ассамблея УДКБ, Межпарламентская Ассамблея СНГ совместно с Советом Республики. Также они сотрудничают с депутатами в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ.