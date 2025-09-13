Большинство стран ООН не поддержало обвинения против России в инциденте с БПЛА

В Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту с дронами в ночь на 10 сентября. Тогда на территорию Польши со стороны Украины прибыло 19 беспилотников: Варшава немедленно обвинила в этом Россию. Беларусь считает, что Польша использовала историю с беспилотниками для неоправданной эскалации. Неоправданным и опасным является также закрытие Польшей общей с Беларусью границы.

"Абсолютно очевидно, что действия Республики Беларусь не имеют целью никакую эскалацию. Чего нельзя сказать о соседних странах. Эта встреча проводится сразу после закрытия Польшей сухопутной границы с Республикой Беларусь. Все пункты пропуска на границе перестали функционировать вечером 12 сентября. Остановлены автомобильные и железнодорожные перевозки, транзит людей и грузов парализован. Разве не это представляет реальную угрозу стабильности в регионе? Решение польских властей закрыть границу с Беларусью является примером необоснованных шагов, направленных против обычных граждан как Беларуси, так и Польши, а также против иностранных граждан. Это представляет собой вопиющее злоупотребление своим географическим положением. Такие меры направлены на подрыв отношений с соседними странами и дальнейшую эскалацию напряженности в регионе. Государства планеты и Евросоюз должны дать принципиальную оценку таким действиям. Мы призываем Совет Безопасности рассмотреть эти действия Польши и должным образом отреагировать на такую дестабилизирующую риторику и поведение".