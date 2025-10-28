Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Бранислав Хрвол: Минск выполняет важную роль в построении мостов между Западом и Востоком

Евросоюз использует давление как инструмент переговорного процесса, так быть не должно. Это отмечают участники III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Возможно ли прийти к миру? И на каком месте в переговорных процессах Беларусь? Мнение экспертов.

Закари Пайкин, замдиректора проекта по лучшему миропорядку Института ответственного государственного управления имени Куинси (Канада):

"Со стороны Евросоюза мы видим уже 19-й пакет санкций в отношении России без каких-либо долгоиграющих планов, это уже совершенно тупиковая ситуация. Ведь очевидно, что санкции, несмотря на их количество, не оказывают необходимого влияния. Россия не меняет внешнюю политику, а исходит из тех интересов, которые ей представляются важными. Также в настоящее время можем говорить о том, что позиция Дональда Трампа может привести к компромиссу или какому-то результату, который, скорее всего, не понравится ни украинцам, ни россиянам. Но это будет та площадка, та основа, на которой можно будет выстраивать дальнейшее мирное сосуществование. Поэтому, я считаю, очень важно находить компромисс, способ разрешения конфликта совместными усилиями".

Закари Пайкин, замдиректора проекта по лучшему миропорядку Института ответственного государственного управления имени Куинси (Канада)

Мартин Сайдик, член правления австрийского Института европейских исследований и политики безопасности:

"Мы знаем, что есть огромное количество конфликтов в мире, но некоторые конфликты решаются, как например, на Кавказе, есть сдвиги и в Газе. Но в Украине еще идет, к сожалению, война. Мы должны надеяться, что скоро найдется решение самого болезненного конфликта для Европы. Надеемся, что Минск останется местом для таких переговоров и встреч".

Мартин Сайдик, член правления австрийского Института европейских исследований и политики безопасности:

Бранислав Хрвол, директор HBR Financovanie S.R.O. (Словакия):

"Усилия по привлечению всех стран к миру, к договоренностям, общему диалогу критически важны. Крайне необходимо, чтобы все стороны садились за стол переговоров, пытались решить мирным путем. Считаю, что Минск выполняет очень важную роль в построении мостов между Западом и Востоком. Также cтраны БРИКС, весь Восточный регион, страны АСЕАН прилагают максимальные усилия, чтобы помочь миру. А коллективный Запад на данный момент находится в крайне уязвимом состоянии. Если он не осознает вовремя, что ситуация накаляется, сделает себе же хуже. Это и так происходит из-за санкций с их же стороны, из-за заявлений, что Россия и Беларусь собираются нападать на Евросоюз. Поэтому критически важно, чтобы Словакия, Беларусь, Венгрия и также, возможно, Чехия под новым руководством помогали наводить мосты по миротворческим усилиям".

Бранислав Хрвол, директор HBR Financovanie S.R.O. (Словакия)

Разделы:

ПолитикаМнение

Теги:

КанадаАвстрияСловакияIII Минская международная конференция по евразийской безопасности