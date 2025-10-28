Бранислав Хрвол: Минск выполняет важную роль в построении мостов между Западом и Востоком

Евросоюз использует давление как инструмент переговорного процесса, так быть не должно. Это отмечают участники III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Возможно ли прийти к миру? И на каком месте в переговорных процессах Беларусь? Мнение экспертов.

Закари Пайкин, замдиректора проекта по лучшему миропорядку Института ответственного государственного управления имени Куинси (Канада):

"Со стороны Евросоюза мы видим уже 19-й пакет санкций в отношении России без каких-либо долгоиграющих планов, это уже совершенно тупиковая ситуация. Ведь очевидно, что санкции, несмотря на их количество, не оказывают необходимого влияния. Россия не меняет внешнюю политику, а исходит из тех интересов, которые ей представляются важными. Также в настоящее время можем говорить о том, что позиция Дональда Трампа может привести к компромиссу или какому-то результату, который, скорее всего, не понравится ни украинцам, ни россиянам. Но это будет та площадка, та основа, на которой можно будет выстраивать дальнейшее мирное сосуществование. Поэтому, я считаю, очень важно находить компромисс, способ разрешения конфликта совместными усилиями".

Закари Пайкин, замдиректора проекта по лучшему миропорядку Института ответственного государственного управления имени Куинси (Канада) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9464ad2-acd1-45da-913d-c3ced511c7cb/conversions/5130ce71-be62-430a-ab17-d5798d28f569-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9464ad2-acd1-45da-913d-c3ced511c7cb/conversions/5130ce71-be62-430a-ab17-d5798d28f569-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9464ad2-acd1-45da-913d-c3ced511c7cb/conversions/5130ce71-be62-430a-ab17-d5798d28f569-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9464ad2-acd1-45da-913d-c3ced511c7cb/conversions/5130ce71-be62-430a-ab17-d5798d28f569-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мартин Сайдик, член правления австрийского Института европейских исследований и политики безопасности:

"Мы знаем, что есть огромное количество конфликтов в мире, но некоторые конфликты решаются, как например, на Кавказе, есть сдвиги и в Газе. Но в Украине еще идет, к сожалению, война. Мы должны надеяться, что скоро найдется решение самого болезненного конфликта для Европы. Надеемся, что Минск останется местом для таких переговоров и встреч".

Мартин Сайдик, член правления австрийского Института европейских исследований и политики безопасности: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636386bf-25e2-489f-b342-4c2ab88cfa14/conversions/f55ccb97-0f1b-4caa-811a-8b4c7c6a51dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636386bf-25e2-489f-b342-4c2ab88cfa14/conversions/f55ccb97-0f1b-4caa-811a-8b4c7c6a51dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636386bf-25e2-489f-b342-4c2ab88cfa14/conversions/f55ccb97-0f1b-4caa-811a-8b4c7c6a51dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636386bf-25e2-489f-b342-4c2ab88cfa14/conversions/f55ccb97-0f1b-4caa-811a-8b4c7c6a51dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бранислав Хрвол, директор HBR Financovanie S.R.O. (Словакия):

"Усилия по привлечению всех стран к миру, к договоренностям, общему диалогу критически важны. Крайне необходимо, чтобы все стороны садились за стол переговоров, пытались решить мирным путем. Считаю, что Минск выполняет очень важную роль в построении мостов между Западом и Востоком. Также cтраны БРИКС, весь Восточный регион, страны АСЕАН прилагают максимальные усилия, чтобы помочь миру. А коллективный Запад на данный момент находится в крайне уязвимом состоянии. Если он не осознает вовремя, что ситуация накаляется, сделает себе же хуже. Это и так происходит из-за санкций с их же стороны, из-за заявлений, что Россия и Беларусь собираются нападать на Евросоюз. Поэтому критически важно, чтобы Словакия, Беларусь, Венгрия и также, возможно, Чехия под новым руководством помогали наводить мосты по миротворческим усилиям".