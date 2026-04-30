Че за?.. Обмен "5 на 5" - это жест доброй воли или очередной хитрый ход Лукашенко?

28 апреля произошло событие, которое может стать первой ласточкой в налаживании контактов между Востоком и Западом - Беларусь и Польша провели обмен "5 на 5". Операция готовилась почти год, в ней участвовали семь спецслужб, и все прошло максимально тихо - без лишнего медийного шума.

Но что это было - рядовой обмен задержанными или продуманный дипломатический шаг "батьки"? Чтобы ответить на этот вопрос, авторам подкаста "Че За?.." Александру Хоровцу и Артему Строганову пришлось закатать рукава и копнуть поглубже.

"Тихая" операция с громкими итогами

Обмен задержанными по формуле "пять на пять" на границе Беларуси и Польши стал кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению Президента Беларуси. В итоге Беларусь получила назад своих людей. Но главное - не кто именно был передан, а что стоит за этой сделкой.

Переговоры начались еще в сентябре 2025 года, потом, в силу различной заинтересованности, возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. В конечном итоге в нем участвовали спецорганы семи государств.

Все делалось "без пыли и грязи", без утечек информации. В итоге 10 граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями.

Ключевые факты обмена:

подготовка - почти год

задействовано - 7 спецслужб

формат обмена - "5 на 5"

место - белорусско-польская граница

уровень секретности - максимальный

И что интересно, со стороны Польши во время обмена пленными присутствовали только госСМИ. Ни одной "шавки", которым бросают подачки сами знаете кто (в том числе Польша, США и Брюссель), там не было. И они давали информацию исключительно из официальных источников

Кого именно передали и почему это важно

С белорусской стороны одним из главных "подарков" стал Почобут. Лукашенко и другие официальные лица неоднократно заявляли: забирайте его. Никто не хотел. Теперь забрали - и слава богу.

Для тех, кто не в курсе. Гражданин Беларуси польского происхождения, работавший на польском телеканале Polonia, Андрей Почобут в феврале 2023 года был осужден в Беларуси на 8 лет за разжигание вражды и призывы к причинению вреда национальной безопасности. Почобут был задержан весной 2021 года, осенью 2022 года был включен в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Еще один известный фигурант - польский кармелит Гжегож Гавел. Этот "священник" собирал секретные документы и пытался вывезти их в Польшу. Прошлым летом по его делу провели большое расследование.

Среди тех, кого вернула Польша, выделяется археолог Александр Бутягин. Его задержали по просьбе киевского режима за якобы незаконные раскопки в Крыму и вывоз артефактов и собирались экстрадировать в Украину.

Обвинять российского археолога в том, что он вывез артефакты, принадлежавшие Украине, это, простите, лицемерие. Там украинского наследия - ноль целых ноль десятых. Есть крымско-татарское, греческое, турецкое, советское. Но украинского наследия в Крыму нет никакого. Разве что обломки дронов украинского производства

Как хайпанули Туск и Навроцкий

Сразу после обмена премьер-министр Польши Дональд Туск устроил помпезную встречу "врагу Беларуси, другу Польши". Он первым выложил фото в Twitter и начал активно хайповать. Более того, Туск прямо заявил, если бы Польша не арестовывала граждан России и Беларуси, такого обмена бы не было. По сути, признался, что задержания используются как разменная монета.

"На этот раз мы, наконец, добились того, к чему стремились более двух лет. Это стало возможным благодаря тому, что в наших тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана граждане, задержанные в Польше. Этот обмен не состоялся бы, если бы наши службы в нужный момент не задержали этих лиц - граждан третьих стран. Как я уже сказал, России и Беларуси также были нужны люди, которые были задержаны в связи с обвинениями и действиями против Румынии и против Молдовы", - сказал Туск.

Президент Польши Кароль Навроцкий тоже не остался в стороне. Он поблагодарил в Twitter Дональда Трампа, Джона Коулa и других американских спецпосланников. Польская власть явно пыталась представить себя "обменным хабом" между Беларусью/Россией и США.

Однако в своем заявлении спецпосланник президента США Джон Коул прямо сказал, что "это сделка в первую очередь между Беларусью и США". Получается, поляки просто примазались.

заявление спецпосланника США Джона Коула по поводу обмена пленными "5 на 5" на белорусско-польской границе 28 апреля 2026 года

А вот видео с совместной пресс-конференции Коула с главой польского МИД Радославом Сикорским. Здесь Сикорский от лица Польши обещает "ответить добром на добрую волю", а Коул анонсирует свой очередной приезд в Беларусь в ближайшие 2-3 недели и констатирует, что белорусско-литовские и белорусско-польские отношения то улучшаются, то ухудшаются, но "в основном движутся в верном направлении".

Не просто обмен, а прелюдия к большому диалогу

Аналитики сходятся в одном: состоявшийся недавно на белорусско-польской границе обмен "5 на 5" - символический жест доброй воли. Это первая ласточка налаживания контактов между Востоком и Западом. Беларусь здесь выступает главным посредником. Лукашенко показал, что готов к конструктиву, если партнеры ответят тем же.

Почему это выгодно (всем, кроме нынешней польской верхушки):

приграничная торговля с Беларусью может вернуть финансовые потоки в польское приграничье (как это было раньше);

взаимовыгодная экономика лучше, чем стены и миграционные кризисы;

для США - геостратегический ход Трампа;

для Беларуси - возможность вернуть своих людей и показать, что диалог возможен.

На белорусском транзите жило все польское приграничье. Они зарабатывали на нас, а мы, не стесняясь, везли туда свои кровно заработанные рубли, меняя их на злотые

Как отметил Коул, "все зависит от политики президента Лукашенко". Пока у власти Трамп, отношения двигаются в правильном направлении. Но что из этого всего получится? Уже через полгода состоятся выборы в Конгресс США. Будет ли большинство у Трампа, непонятно. И не исключено, что все вернется обратно, и Польша снова повернется к Беларуси тем местом, которым польская верхушка умеет, к сожалению, поворачиваться.

Пока Польша и Прибалтика остаются дотационными регионами Евросоюза, ориентированными на Брюссель и Урсулу фон дер Ляйен, настоящей дружбы с ними ждать не приходится. Максимум - партнерство, и то только после того, как к власти там придут правительства, которые будут думать о своих гражданах, а не только о том, как "лизать сапог Брюсселя".

Обмен "5 на 5" - это не конец истории, а только начало. Тихий, но очень важный шаг. И "батька", похоже, снова оказался на шаг впереди.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.