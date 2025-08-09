Что на повестке ІІІ Белорусско-узбекского женского бизнес-форума?

Для Беларуси Узбекистан представляет особый интерес в сфере молодежной политики, ведь около 60 % населения этой страны составляют молодые люди.

Важно изучить успешные практики, реализованные в государственной молодежной политике, а также в развитии творческого и научного потенциала. Об этом будут говорить на тематической секции III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума.