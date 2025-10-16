Дапкюнас: Вопрос смертной казни должен решаться с учетом мнения народа

ОБСЕ, представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68abb0f-d6cb-4d48-b1c5-c464cfde819d/conversions/4c5f429b-980b-448e-8127-e2d54aeb8a85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68abb0f-d6cb-4d48-b1c5-c464cfde819d/conversions/4c5f429b-980b-448e-8127-e2d54aeb8a85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68abb0f-d6cb-4d48-b1c5-c464cfde819d/conversions/4c5f429b-980b-448e-8127-e2d54aeb8a85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68abb0f-d6cb-4d48-b1c5-c464cfde819d/conversions/4c5f429b-980b-448e-8127-e2d54aeb8a85-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь открыта к диалогу с международными партнерами по такой чувствительной теме, как смертная казнь. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас, выступая 16 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 16 октября, сообщает БЕЛТА.

"Делегация Беларуси приняла к сведению заявления представителей Европейского союза и других делегаций об очередных годовщинах Европейского и Всемирного дней борьбы против смертной казни. Позиция Беларуси в отношении смертной казни была уже неоднократно представлена в этом зале. Еще раз обратим внимание коллег, что уголовное законодательство Беларуси предусматривает возможность вынесения смертного приговора за совершение преступлений по 14 уголовным составам, среди которых терроризм, умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, преступления против мира, безопасности человечества, военные преступления", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

"На практике смертная казнь назначается крайне редко", - сказал постоянный представитель нашей страны.

Он подчеркнул, что в белорусском уголовном законодательстве она определена в качестве "исключительной меры наказания". Эта санкция применяется в исключительных случаях и не может быть назначена женщинам либо мужчинам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет или достигшим ко дню постановления приговора 65 лет".

Андрей Дапкюнас также обратил внимание, что ни один международный правозащитный инструмент, участницей которых является Беларусь, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, не содержит прямого запрета на применение этой меры наказания.

"Тем не менее, в 1996 году вопрос о целесообразности применения санкции в виде смертной казни в Беларуси выносился на референдум. Более 80% избирателей проголосовали за сохранение этой меры наказания. С тех пор общественное мнение по данному вопросу существенных изменений не претерпело. Лица, осужденные к смертной казни, имеют право обратиться к Президенту Беларуси с ходатайством о помиловании", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

"В правоприменительной практике нашей страны существуют прецеденты положительного рассмотрения подобных просьб и замены смертной казни на длительное тюремное заключение. Но подобные случаи носят единичный характер, так как в случае вынесения судом смертного приговора степень общественной опасности совершенных деяний крайне высока, а жестокость, допущенная преступником в отношении жертв, не позволяет рассуждать о милосердии", - продолжил он.

В 2020-2021 годах, а также в 2023-2024 годах смертные приговоры в Беларуси в исполнение не приводились. В 2022 году был приведен в исполнение один приговор - в отношении преступника, умышленно убившего двух пожилых людей.

В 2024 году Президент Беларуси помиловал гражданина Германии Рико Кригера, который был задержан с поличным при выполнении задания спецслужб Украины по совершению террористического акта на объекте Белорусской железной дороги. "Поводом для проявления гуманизма послужил тот факт, что осужденный полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обратился с просьбой о помиловании", - пояснил дипломат.

"Беларусь открыта к диалогу с международными партнерами по этой чувствительной теме. Мы продолжаем внимательно изучать опыт других государств, где смертная казнь отменена, и готовы взаимодействовать с теми, кто заинтересован в уважительном и профессиональном диалоге, - отметил постоянный представитель. - Однако мы не намерены слепо копировать чужие подходы или воспринимать европейскую модель как единственный возможный образец "цивилизованности". Опыт показал, что само понятие гуманности у нас трактуется по-разному".

Он обратился к участникам заседания: "Для вас, уважаемые западные коллеги, гуманность - это сохранение жизни лиц, совершивших чудовищные преступления. У вас террорист, убивший 77 человек, отбывает заключение в уютной трехкомнатной камере, состоящей из спортзала, спальни и кабинета. Мы же видим в этом издевательство над родными его жертв и верх абсурдности. Вы воспринимаете гуманность как охрану жизни террористов, серийных убийц и маньяков. А для нас справедливость заключается в том, чтобы общество и семьи жертв получили заслуженное возмездие, а наказание соответствовало тяжести содеянного".

В заявлении белорусского представительства говорится: "Мы убеждены, что вопрос смертной казни должен решаться с учетом мнения народа, выразившего свою позицию на референдуме. Игнорирование же общественной воли в угоду внешнему давлению не может рассматриваться как проявление демократии".