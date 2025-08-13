Делегация МВД Беларуси приняла участие в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ

В сотрудничестве с Россией удалось снизить поток нелегальных мигрантов, отметил глава белорусской милиции Иван Кубраков на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Министр внутренних дел особо подчеркнул, для Беларуси этот вопрос имеет особое значение, так как страна является транзитным коридором на Запад. По его словам, у МВД Беларуси есть опыт эффективного миграционного контроля, в том числе в рамках формирования единого миграционного пространства с Россией.

Министры собрались за круглым столом не только обсудить проблемы незаконной миграции, но и обеспечение безопасности дорожного движения и противостояние киберпреступности.

"Мы передаем опыт нашим коллегам. Многих интересовали вопросы эффективного разрешения киберпреступлений. В Беларуси снизилась киберпреступность на 20 % - это работа не только Министерства внутренних дел, но и всех заинтересованных. Я уверен, что те перспективы, которые мы заложили, будут работать еще много лет. Вместе с моими коллегами мы сделаем все, чтобы наши люди, вне зависимости от местонахождения, чувствовали себя безопасно", - отметил Иван Кубраков.